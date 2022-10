Test visivo | Non tutte le coppie sono uguali, trova quella diversa: hai 7 secondi

Sei pronto a metterti in gioco con questo test visivo? Una delle coppie raffigurate è diversa dalle altre: riuscirai a trovarla?

Riesci ad immaginare qualcosa di più romantico di un’inaspettata proposta di matrimonio? Il cavaliere in ginocchio davanti alla sua dama, sguardi emozionati e un anello in mano… Sicuramente il momento della proposta rappresenta il coronamento di un sogno per molte fidanzate trepidanti, ed è quanto accaduto alle donne raffigurate nell’immagine proposta sopra.

A una di esse, però, il destino ha riservato uno scherzo amaro: riuscirai a trovare la coppia anomala in mezzo alla moltitudine? Servono colpo d’occhio e attenzione minuziosa ai dettagli. Munisciti quindi di orologio e preparati alla sfida: hai esattamente 7 secondi per rintracciare la coppia di intrusi! 3, 2, 1… via!

Test visivo: la soluzione

Il tempo a disposizione è ormai scaduto: sei in grado di fornire la risposta corretta? Non è sempre facile, perché talvolta i dettagli sfuggono con lo scorrere dei secondi. Il risultato è presto detto: la coppia anomala è presente nella seconda fila, ed è precisamente la terza a partire da sinistra. Mentre gli altri cavalieri sembrano porgere l’ambito anello alle future spose, l’uomo inginocchiato nella figura sta prendendo la mano della sua bella.

Sta forse chiedendo scusa per qualche marachella? Non possiamo saperlo, ma un ulteriore indizio emerge evidente. L’uomo inginocchiato, infatti, sta nascondendo l’altra mano dietro alla schiena, quasi volesse celare un segreto. Noi ci auguriamo, per la speranzosa fidanzata, che si tratti di un regalo a 18 carati, anche se non abbiamo alcuna certezza.

Se non sei riuscito ad identificare in tempo la coppia anomala, niente paura! L’allenamento e la costanza restano le strategie più efficaci per allenare l’occhio e il cervello. Preparati quindi a sfidare i tuoi amici con i prossimi test visivi: la pazienza ti premierà sicuramente, e sarai in grado di fornire la soluzione in tempi sempre più brevi!

