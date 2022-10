Stefania Orlando, verità sconvolgente | “Mi ha tradito con lui”: demolita dall’ex

Parole pesantissime hanno travolto Stefania Orlando. Ciò che è emerso lascia senza parole, la colpa è tutta sua

Conduttrice, showgirl e anche cantautrice, Stefania Orlando è un volto molto noto nella televisione italiana. A lanciarla è soprattutto la Rai, che le affida programmi come “I fatti vostri” e “Il lotto alle otto”, anche se il vero esordio avviene su Canale5 come alletta a “Sì o no?” di Claudio Lippi.

Nella sua lunga carriera, Stefania Orlando ha difficilmente rifiutato proposte, anche le più inattese. Nel 2020, infatti, partecipa alla quinta edizione del GF VIP, classificandosi al terzo posto. L’esperienza le ha regalato un enorme seguito sui social, soprattutto da parte dei giovanissimi, anche se la sua età non è più proprio da teenager. Nelle ultime ore, poi, Stefania Orlando ha subito un colpo bassissimo: l’ex marito ha rivelato che lei l’ha tradito.

Stefania Orlando, parla Andrea Roncato

Recentemente ritornata alla ribalta grazie al GF VIP, Stefania Orlando sta oggi vivendo una rinnovata popolarità. Essendo stata nella casa più spiata d’Italia per circa sei mesi, il pubblico ha imparato a conoscerla e ad apprezzarla e si è guadagnata grandi consensi, tra grandi e giovani. Dopo l’esperienza nel reality show più invasivo di sempre, Stefania Orlando ha quindi partecipato all’undicesima edizione di Tale e Quale Show e nella primavera del 2022 ha partecipato a Stand Up! – Comici in prova.

La popolarità, però, le sta portando anche delle conseguenze. L’esposizione sui social, infatti, ha reso impossibile il mantenimento di un segreto, tant’è che nel 2022 ha dovuto ammettere la fine del suo secondo matrimonio, quello con Simone Gianlorenzi: uniti il 1° luglio 2019, hanno rivelato la separazione proprio quest’anno. Per lei non è la prima volta, infatti già negli anni Novanta era stata sposata per pochissimo tempo.

Nel 1997, dopo quattro anni di fidanzamento, sposa l’attore Andrea Roncato, col quale però si separa solo due anni dopo. Nelle ultime ore, l’attore è stato intervistato dal Corriere della Sera e qui ha rivelato la causa della fine di quell’amore: Stefania l’aveva tradito con Paolo Macedonio. “La signora se n’è andata, capita. Sul momento dissi che era colpa mia, che uscivo troppo la sera, che frequentavo compagnie sbagliate (…). Stefania aveva un altro, Paolo Macedonio, punto. In questa storia non vedo santi né eroi, ci sono rimasto male sì, ma nemmeno più di tanto” ha rivelato, senza mezzi termini. Al momento, Stefania Orlando non ha replicato.

The post Stefania Orlando, verità sconvolgente | “Mi ha tradito con lui”: demolita dall’ex appeared first on Ck12 Giornale.