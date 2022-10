sonia-bruganelli-la-smaschera-brutalmente,-mostra-le-prove-di-colpevolezza:-post-puntata-al-veleno-[video]

L’opinionista Sonia Bruganelli non perdona: dopo il confronto in diretta, ha rispolverato le gravi prove a carico della concorrente.

L’opinionista Sonia Bruganelli è una personalità divisiva e controversa, e di certo non teme di esprimere giudizi talvolta lapidari su colleghi e concorrenti del “GF Vip”. Durante l’ultima puntata, Alfonso Signorini ha annunciato pesanti provvedimenti a carico del cast dopo il ritiro dal gioco dell’ex conduttore Marco Bellavia.

Il volto di “Bim bum bam”, vittima di una severa depressione, ha subito la sistematica esclusione e lo scherno da parte del gruppo, e i principali responsabili sono stati epurati dal format. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, rea di aver asserito: “Merita di essere bullizzato“, è toccato a Giovanni Ciacci, eliminato al televoto flash. Le responsabilità, però, coinvolgono molti altri inquilini della casa di Cinecittà, come sottolineato da Sonia Bruganelli. L’opinionista, in particolare, si è scagliata contro Sara Manfuso…

Sonia Bruganelli affronta in diretta Sara Manfuso, poi pubblica le prove

La mordace Sara Manfuso, in seguito all’eliminazione di Ginevra Lamborghini, ha respinto ogni addebito o responsabilità, dichiarando di aver fatto il possibile per regalare affetto a Marco Bellavia. Sonia Bruganelli l’ha quindi smentita, ricordandole che la gieffina aveva sostenuto nella sua clip di presentazione di vantare più intelligenza che bellezza, e di essere rimasta insensibile al dolore manifesto dell’ex conduttore.

Sara Manfuso ha quindi replicato perentoriamente, affermando di esser da sempre attiva nella lotta contro il bullismo e le discriminazioni, e paventando persino l’ipotesi di abbandonare il reality. Sonia Bruganelli ha quindi smorzato i toni, salvo poi rilanciare le accuse con un retweet alquanto eloquente. L’opinionista ha riproposto uno spezzone in cui Sara Manfuso dichiarava con aria sorniona: “Un nome andava fatto… Poi, Alfonso non lo puoi pigliare per il c*lo… Raga, stiamo in televisione… Secondo me Marco, perché nessuno lo sopporta, solo che io lo dico. Ho detto Marco, perché francamente non si è integrato… Io ho detto: ‘Questa è la casa del GF Vip, non un posto dove curarsi‘…“. Sara Manfuso ha poi concluso con aria beffarda: “Potente, eh?“.

Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione… https://t.co/9AeOSz38PZ — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 3, 2022

Sonia Bruganelli ha commentato in calce: “Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione…“.

A quanto pare, le responsabilità per l’accaduto sono state solo parzialmente assegnate, ma il pubblico difficilmente dimenticherà l’atteggiamento omertoso e complice dei Vipponi coinvolti. Seguiremo con interesse gli sviluppi del caso durante i prossimi prime time del programma…

