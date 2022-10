Silvia Toffanin, che incubo! | Comunicazione ufficiale inaspettata: le cose si mettono male

Risveglio amaro per Silvia Toffanin. I dati parlano chiaro, c’è un problema serio: si deve trovare rapidamente una soluzione

Storico volto di Mediaset, Silvia Toffanin negli anni è riuscita a costruire attorno a sé un programma che la rispecchia in tutto e per tutto. Verissimo, infatti, è come lei sobrio ed elegante ma capace di entrare nell’intimità delle persone: le interviste del sabato e della domenica pomeriggio, infatti, restano nella storia.

Alle prime luci di lunedì 3 ottobre, però, per Silvia Toffanin è arrivata una notizia decisamente amara. Nessuno se lo sarebbe aspettato ma il comunicato è ufficiale, non c’è niente da fare: si deve correre ai ripari.

Verissimo, problemi per Silvia Toffanin

Programma storico di Canale5, a Verissimo gli ospiti di Silvia Toffanin si sentono capiti e compresi e riescono a lasciarsi andare in racconti intimi e personali. Le sue interviste, infatti, raggiungono sempre il cuore di ogni ospite, consentendogli di aprirsi in lati spesso inediti e difficili da mostrare. Il successo degli ultimi anni ha portato Canale5 a decidere di raddoppiare l’appuntamento, proponendolo quindi dall’anno scorso sia al sabato che alla domenica pomeriggio, dopo Amici.

Sebbene la paura fosse che due appuntamenti di fila fossero eccessivi e stancassero il pubblico, in realtà i fan di Silvia Toffanin e di Canale5 hanno nuovamente dimostrato il proprio affetto per la trasmissione. Entrambi gli appuntamenti settimanali, infatti, riscuotono buon successo e gli invitati sono nomi del calibro di Belén Rodriguez, che non si cala spesso nei panni dell’intervistata.

Durante l’appuntamento di domenica 2 ottobre, Silvia Toffanin ha quindi dato voce a diversi personaggi del mondo dello spettacolo, da Vanessa Incontrada sino a Belén Rodriguez. Se la prima ha ammesso di desiderare una seconda maternità, dopo la prima di ormai quattordici anni fa, la seconda ha invece sottolineato come ami ancora Stefano de Martino, con il quale oggi sta provando a ricostruire un matrimonio che ormai ha già dieci anni. La puntata di domenica 2 ottobre, però, non ha dato i risultati sperati:

Stabile #DomenicaIn al 15% e 16,1%, stessi dati di domenica scorsa e di un anno fa.#Amici22 crolla al 20%, perde 3,47 punti da domenica scorsa.

In forte calo anche #Verissimo: 19,4% e 15,3% (sette giorni fa 21,45% e 17%).#AscoltiTv — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 3, 2022

Per Silvia Toffanin quindi occorre correre ai ripari e ripensare all’appuntamento della domenica. Che le partite di calcio e la formula uno abbiano un impatto eccessivo, sui suoi ascolti? Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà.

