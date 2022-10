Salsa ritirata dal mercato | Pericolo per la salute: fai molta attenzione

Nelle ultime ore, il Ministero della Salute ha ritirato una salsa per un pericolo per il consumatore. Controlla se l’hai in dispensa

Il Ministero della Salute si occupa anche e soprattutto del controllo di ciò che è in commercio, per verificarne la sicurezza e la salubrità. Nonostante questi ritiri possano far preoccupare, infatti, in realtà sono un’ulteriore certezza di ciò che si acquista sia sano e sicuro. Eventuali errori sono però purtroppo comprensibili ed accadono e, in questo caso, il Ministero interviene nel ritiro del prodotto contaminato e nella diffusione dei dettagli.

Nelle ultime ore, una salsa alimentare è stata ritirata a causa di un pericolo fisico per il consumatore. Ecco tutti i dettagli di questo prodotto in merito a cause ed eventuali conseguenze per chi la consuma.

Salsa ritirata: di cosa si tratta

Negli ultimi anni, in tutta Italia si possono acquistare prodotti tipici anche di altre aree del mondo. La cucina asiatica, quella americana o altre cucine del mondo sono diventate paradossalmente più vicine e nei più grandi supermercati è possibile acquistare cibi, salse e prodotti in grado di trasportarci lontano dalla nostra quotidianità, solo attraverso il sapore.

Una di queste è la salsa a gusto chili, ideale per accompagnare patatine e nachos in un aperitivo perfettamente messicano dai sapori piccanti. Il Ministero della Salute, però, ha nelle ultime ore ritirato tre lotti di salsa gusto chili “0% sweet chili sauce” a marchio Zero Sauce per la presenza di batteri lattici. Questi, infatti, provocano il rigonfiamento dell’imballaggio e il contenuto, essendo sotto pressione, può fuoriuscire dal contenitore, ferendo il consumatore.

Sebbene il prodotto in sé, se viene consumato, non sia pericoloso in realtà è stato ritirato poiché è dannoso per il corpo, se ferisce qualcuno. La salsa ritirata è stata prodotta per Action Italy Srl dall’azienda Nutri-Dynamics nei Paesi Bassi, è venduta in confezioni da 250 ml e ha i termini minimi di conservazione 01/2024, 02/2024 e 03/2024.

Se ci si è accorti di aver comprato questo prodotto, lo si deve riportare presso il punto vendita, il quale provvederà al ritiro e al rimborso totale. A scopo precauzionale, le autorità consigliano di non consumarlo. Il ritiro è stato segnalato anche dal sito del Ministero della Salute, a questo link. Nel caso la si abbia consumata e si voglia avere qualche informazione in più in merito, ci si può rivolgere al proprio medico di fiducia descrivendo le proprie sensazioni e il contenuto del richiamo.

