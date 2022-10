Oroscopo Branko del 5 ottobre: magico mercoledì in arrivo. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Comprendere i propri limiti e assumere i propri errori senza essere eccessivamente severi con te stesso è il modo migliore per ammettere che non sei perfetto e che puoi migliorarti. Una cura dell’umiltà fa bene a tutti di volta in volta, perché aiuta a crescere come persona. Amore : stato emotivo romantico e affettuoso. Soldi : Momento opportuno per fare piccoli investimenti. Lavoro : Delega compiti in modo che i lavori partano in data. Salute : i pasti lunghi creano vite brevi.Oggi potresti elaborare strategie per guadagnare un po’ di soldi in più per prepararti ad andare avanti con la tua vita e le tue ambizioni. Questo potrebbe essere in combinazione con il tuo altro significativo o alcuni amici intimi. La navigazione nei negozi online potrebbe comportare acquisti d’impulso, come regali o forse per te stesso. La sera, pianifica un po’ di tempo da solo con il tuo partner o vai sulla tua app di appuntamenti preferita e cercane una se sei single.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Ti senti meglio che mai e la tua felicità non dipende da eventi al di fuori di te ma dalla tua sicurezza e fiducia nelle tue possibilità. Goditi l’ottimo momento che stai vivendo e non preoccuparti del futuro, perché tutto andrà liscio. Amore : piccoli disaccordi o discussioni con un amico. Denaro : oggi supererai il calo dei tuoi investimenti. Lavoro : tutte le iniziative lavorative avranno successo. Salute : salute imbattibile, non necessita di cure particolari.La tua natura naturalmente appassionata dovrebbe essere più eccitata del solito oggi. L’atmosfera festosa intorno a te suscita sentimenti caldi e intimi che avvicinano amici e coppie, Toro, quindi preparati per dei bei momenti e dell’eccitazione in casa stasera, se possibile. Ottimismo ed entusiasmo dovrebbero riempire l’aria. Ti sentirai sicuro e a tuo agio, ma scoppiettante di ardore. Fallo!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Porta via dalla tua parte quelle persone che non ti danno nulla o che ti rubano le energie. Per il tuo benessere generale, è essenziale circondarti di persone che esaltino le tue virtù e ti aiutino a lucidare i tuoi difetti. In questo modo ti sentirai in pace con te stesso. Amore : troppo formale con la persona che ti piace. Soldi : È nella via di mezzo, non ha né ha abbastanza né gli mancano i soldi. Lavoro : Offerta di lavoro molto interessante. Salute : se sei un fumatore, prova a fumare di meno.Un biglietto intenso, un’e-mail o una telefonata potrebbero provenire da un fratello o da un altro parente oggi. Forse questa è una buona occasione per rattoppare una vecchia lite con questa persona, ma non essere tentato di iniziarne un’altra! Le emozioni sono alle stelle ora, Gemelli, e non ci vorrebbe molto per far esplodere qualcuno. Potresti voler uscire e fare un po’ di shopping, ma fai attenzione. Il traffico potrebbe essere pessimo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – A volte è difficile trovare la via più breve per raggiungere l’obiettivo. Devi cercare di pensare meno a questioni importanti e rimuovere dalla tua mente le questioni superflue che occupano gran parte del tuo tempo. Prova a vedere il lato semplice della vita… Amore : Giornata negativa in campo sentimentale. Denaro : i tuoi creditori sono in regola. Lavoro : lanciare l’iniziativa di lavoro a lungo desiderata. Salute : non sembri troppo in salute, prenditi cura di te. Il contatto con un amico potrebbe dover essere ritardato e questo potrebbe preoccuparti. Sarà necessario fare uno sforzo speciale per fare quasi tutto oggi, Cancro. Potresti avere alcune faccende urgenti da completare, ma le strade e i negozi potrebbero essere pieni di persone impazienti. Rilassati, respira profondamente e raccogli ogni briciolo di energia che hai. Non vuoi rimandare niente adesso.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi dovrai mantenere alta la guardia nelle questioni relative agli investimenti comuni. Il tuo benessere dipende dal fatto che eviti di pensare troppo e mantieni la calma nelle questioni in cui devi controllare molte variabili. SENTIMENTI : È un giorno per usare l’altruismo e mettersi nei panni degli altri. Pensa di essere ognuno di loro. Sei come specchi. AZIONE : devi mantenere la cordialità e l’ingegno che ti caratterizzano. Dipende dal tuo umore che i tuoi piani vadano come previsto. FORTUNA : è un giorno per essere una persona generosa nei patti che hai con le persone che mantengono i beni comuni.Una relazione d’amore potrebbe assumere un aspetto più alto e più spirituale durante questo periodo, creando il desiderio che le tue anime si leghino. L’atmosfera planetaria vi avvicina e potreste provare un più stretto senso di intimità. Oggi voi due potreste trascorrere del tempo con amici comuni oggi, se possibile, divertendovi, ma allo stesso tempo ansiosi di essere soli. Crogiolarsi nel bagliore.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi è una giornata per occuparci di raggiungere accordi vantaggiosi per tutte le persone coinvolte. È importante che le risorse di tutti siano uguali e che l’ambiente sia sereno e piacevole. SENTIMENTI : È un giorno per sollevare il morale e accelerare relazioni generose e amichevoli con gli altri. Questo ti aiuterà a evitare complicazioni. AZIONE : oggi è un giorno per mantenere la capacità di negoziare in modo efficace e prudente, poiché in questo modo tutti voi potrete ottenere i profitti attesi. FORTUNE : Sarà il momento di raggiungere un giusto consenso con le persone con cui hai accordi in anticipo.L’energia planetaria potrebbe trovarti in risposta a un improvviso senso di ispirazione che suscita la tua creatività. Potresti sentire un bisogno inaspettato di scrivere, dipingere, disegnare o comporre della musica. Potresti voler isolarti, il che potrebbe causare alcuni problemi con amici e familiari che vogliono essere in stretto contatto con te. Non ignorare questo impeto, Vergine. Come sai, l’ispirazione può svanire non appena arriva.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno a beneficio delle persone che hanno bisogno del tuo aiuto e ottengono le basi di una buona comunicazione. Dovrai mantenere il morale alto per evitare di chiuderti le porte. È tempo di gettare le basi in famiglia.SENTIMENTI : È un giorno per risolvere i problemi con la famiglia e le persone vicine in modo piacevole e armonioso.AZIONE : è una giornata all’insegna del dinamismo e del morale; in questo modo attirerai coloro che sono coinvolti nei tuoi patti e li riempirai di fiducia. FORTUNE : È un giorno per relazionarsi in modo piacevole e aiutare le persone che hanno bisogno di te.Sei stato molto impegnato, professionalmente e socialmente, e ora probabilmente desideri un incontro romantico. Se sei attualmente coinvolto, dovresti programmare un po’ di tempo da solo con la persona speciale della tua vita. Se non sei coinvolto, non sorprenderti se sulla scena appare qualcuno di nuovo. Potresti innamorarti a prima vista o un vecchio amico potrebbe improvvisamente sembrare diverso da te. Assicurati di apparire al meglio!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi è un giorno molto appropriato per mantenere la gioia e i progetti con amici intimi e cari. Evita lo scoraggiamento, poiché devi mantenere la fiducia nella tua conoscenza ed esperienza. SENTIMENTI : questo è un momento in cui il tuo modo di esprimerti sarà fondamentale per evitare incomprensioni e perché gli altri ti capiscano. AZIONE : oggi è un giorno in cui lasciare che il tuo intuito ti guidi in questioni del passato che ancora ti riguardano. Lascia tutto questo alle spalle. E inizia un nuovo ciclo. FORTUNE : Dovresti goderti la pienezza del tuo altruismo e generosità con le persone a te vicine.È probabile che tu voglia trascorrere del tempo da solo con il tuo partner oggi, Scorpione, ma con le attuali influenze planetarie in gioco, le preoccupazioni per la tua carriera o per te potrebbero essere d’intralcio. Un’opportunità inaspettata deve essere esplorata subito, quindi potresti non essere in grado di trascorrere del tempo insieme ora. Anche il contatto con gli amici potrebbe rivelarsi frustrante poiché tutti sono occupati.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi è un giorno per gettare le basi con la sicurezza e la gioia di usare le tue migliori capacità. Mantieni i profitti al sicuro per i tempi necessari. I tuoi progetti dovrebbero essere valutati due volte prima di realizzarli. SENTIMENTI : Sei in un giorno per organizzare i risparmi e vedere per cosa li usi. Se mantieni i patti, è tempo di parlare con generosità e uguaglianza. AZIONE : ti accorgerai che tutto è un ingranaggio collegato. E che i tuoi progetti verranno fuori solo se resterai unito e ci metti il ​​tuo talento. FORTUNE : oggi dovrai divertirti a condividere momenti felici con la tua famiglia.Un collega potrebbe essere assente e questo potrebbe aumentare la quantità di lavoro che devi svolgere, causando tensione e turbamento, soprattutto se non hai familiarità con il lavoro. Non provare a fare tutto in una volta. Un lontano membro della famiglia di cui non hai notizie da un po’ potrebbe telefonare di punto in bianco e potresti passare un’allegra mezz’ora a recuperare il ritardo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi è un giorno importante per sfruttare la tua capacità di prudenza e serenità nella tua vita sentimentale. I temi degli incontri e degli incontri monopolizzeranno le basi dei tuoi obiettivi. E per questo devi essere una persona moderata. SENTIMENTI : È un giorno per evitare di avere sempre ragione. Devi essere d’accordo con gli altri consensi in comune e vantaggioso per tutti. AZIONE : è importante che i tuoi affari pubblici li stimolino in modo animato e sentendo di averli già raggiunti. In questo modo saranno evidenti. FORTUNE : Devi impegnarti ad essere una persona più comunicativa con gli altri. Questo ti aiuterà e ti avvicinerà tutti.Caldo e sensibile per natura, Capricorno, oggi potresti sentirti particolarmente sensuale. È probabile che sesso e romanticismo siano nella tua mente. I romanzi e i film romantici possono sembrare particolarmente attraenti ora, così come letti comodi e bagni caldi. Organizza una serata romantica con la persona speciale della tua vita, se possibile. Magari una cena speciale a lume di candela a casa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è necessario mantenere le basi economiche ben organizzate per realizzare i propri sogni e preservare i propri guadagni. Devi controllare le tue emozioni, senza smettere di essere una persona vivace e affettuosa. SENTIMENTI : oggi è un giorno per risolvere problemi passati e godere dell’armonia tra tutti. AZIONE : devi tenere aggiornati i tuoi piani, in modo da poterli vedere agire al tuo fianco e osservare che li hai già realizzati. Questa è la chiave. FORTUNA : è una giornata in cui è necessario parlare con calma delle questioni economiche che ti legano alle persone coinvolte nei tuoi patti.Oggi, Acquario, potrebbe accadere un piccolo incidente a casa, ma non preoccuparti. Alla fine provocherà più risate che danni. Vorrai che il posto abbia un bell’aspetto, Acquario, perché un caro amico o amante potrebbe venire a trovarci. È indicata una conversazione intima o un incontro appassionato. Tieni a freno la tentazione di concederti troppi cibi o bevande.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è una giornata in cui potrai dare impulso ai tuoi progetti economici con l’aiuto delle tue vere capacità e del tuo altruismo. I tuoi progetti saranno molto interessanti e attireranno l’attenzione. Tieni a bada le emozioni. SENTIMENTI : È un giorno per offrire agli altri attenzioni e affetto, proprio come loro ti hanno dato prima. AZIONE : è un giorno speciale per voi per mettere in atto accordi egualitari ed equilibrati tra coloro che ne fanno parte. FORTUNA : è un giorno per prendere l’iniziativa in questioni economiche con le persone coinvolte negli affari che hai.Potrebbe arrivare un pacco inaspettato, forse spedito da molto lontano. Le circostanze potrebbero essere piuttosto strane. Amici o parenti che potresti non aspettarti potrebbero chiamare o inviare messaggi all’improvviso e potresti recuperare un’ora o più. Questo può essere molto gratificante, Pesci, ma non sfinirti. Ti divertirai, non importa di cosa parli.

