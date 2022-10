Lorella Cuccarini bacchettata | “Sempre in mezzo alle pa**e!”: caos in studio

Durante la puntata di Amici di domenica 2 ottobre, Lorella Cuccarini è finita al centro di una discussione. Per lei, però, grandi critiche

Anche alla ventiduesima edizione di Amici, Maria de Filippi ha voluto tra i coach Lorella Cuccarini. Sebbene il suo esordio sia avvenuto tra quelli di ballo, quando poi è arrivato Raimondo Todaro lei si è spostata al canto, andando a prendere nel 2020/2021 la sedia lasciata da Arisa, andata a Ballando con le Stelle. L’anno successivo, quindi, la formazione è stata la medesima mentre per il 2022/2023 c’è stato un nuovo cambio, che ha introdotto Emanuel Lo e Arisa.

Durante la puntata di domenica 2 ottobre, però, Lorella Cuccarini è stata travolta da una discussione riguardante una ballerina. Le reazioni sono state durissime e sul web non è da meno.

Lorella Cuccarini: troppo invadente?

Nel corso della puntata di Amici22 di domenica 3 ottobre, Alessandra Celentano ha dato ad una ballerina di Emanuel Lo un compito ben specifico, riguardante una coreografia molto sensuale da eseguire in culottes e reggiseno. Sebbene l’alunna desiderasse farla, il suo coach ha deciso di non fargliela imparare, rifiutando il compito: a suo dire, avrebbe solo messo in evidenza il fisico della ballerina, non perfettamente conforme ai canoni estetici richiesti da Alessandra Celentano.

La maestra di danza classica, invece, ha sostenuto che se la ballerina non si sente a suo agio con il proprio fisico deve lavorarci su, poiché nel campo professionale nessun ballerino può scegliere di non indossare un abito deciso dal coreografo. La discussione è quindi esplosa, poiché Emanuel Lo, Raimondo Todaro e anche parte dei ragazzi sostenevano che Alessandra Celentano le avesse dato questo compito solo per sminuirne il fisico e metterne in evidenza le criticità.

A quel punto è intervenuta anche Lorella Cuccarini, la quale ha sostenuto a gran voce l’alunna. Alessandra Celentano, però, ha preso in malo modo questo intervento, chiedendo alla collega: “Lorella, tu non ti occupi di canto?“. Le reazioni sul web concordano con la Celentano:

Lorella sempre in mezzo alle palle. Ma basta. BASTA. Sempre da dire con la Celentano. #Amici22 — Chicca ☘︎ (@chiccardj) October 2, 2022

Secondo molti, infatti, Lorella Cuccarini sta esagerando nell’intervenire nei giudizi sui ballerini e nelle discussioni tra coach di danza. Chissà se queste reazioni del pubblico le faranno cambiare il modo di agire o se, invece, continuerà a dire la sua, nonostante tutto.

