Ginevra Lamborghini | Situazione allarmante, l’hanno costretta a farlo: gesto shock nella notte

Dopo la puntata del GF VIP di lunedì 3 ottobre, Ginevra Lamborghini ha vissuto una notte terribile. Il gesto l’han notato tutti

La puntata del GF VIP di lunedì 3 ottobre è sicuramente una delle più indimenticabili di sempre. Nel weekend, infatti, Marco Bellavia ha abbandonato la casa più spiata d’Italia a causa di un disagio psicologico non accolto dagli altri concorrenti, che l’hanno escluso e spesso deriso e ignorato.

Alfonso Signorini ha quindi ritenuto opportuno prendere dei duri provvedimenti contro chi si è più distinto per maleducazione e scorrettezza nei confronti di Bellavia. Ginevra Lamborghini, quindi, è stata espulsa senza pietà e Giovanni Ciacci eliminato tramite un televoto flash. Nel corso della notte, però, il gesto della sorella di Elettra preoccupa tutti: ecco cos’è successo.

Ginevra Lamborghini non vuole sentire niente

La concorrente che in assoluto ha subito le peggiori conseguenze in merito al caso Marco Bellavia è Ginevra Lamborghini. Nei giorni scorsi, parlando di alcune toccatine di Bellavia non gradite, la sorella di Elettra ha infatti pronunciato queste parole: “Si merita di essere bullizzato!“. Questo ha sconvolto tutti i telespettatori, ma non solo: Alfonso Signorini l’ha definita come una delle peggiori frase pronunciate dentro quella casa, poiché inneggia al bullismo.

Per questo motivo, la redazione del GF VIP ha deciso di squalificare la concorrente, la quale ha preso malissimo la decisione. A sconvolgerla è soprattutto la previsione di ciò che le succederà una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia, dove i telespettatori la ricopriranno di critiche. Per questo motivo, Alfonso Signorini ha invitato tutti a non praticare del bullismo su di lei ma di comprenderla e accoglierla positivamente, pur con gli errori che può aver commesso.

Nella notte, però, Ginevra Lamborghini ha fatto un gesto del tutto imprevisto. Su tutti i propri canali, soprattutto su Instagram, l’ex gieffina ha scelto di disattivare la possibilità per tutti di commentare le proprie immagini. In questo modo, si tutela in parte dalle critiche che sicuramente le arriveranno ma, dall’altro lato, non potrà schivarle per sempre: sotto alle fotografie condivise da altri profili, come quelle del profilo ufficiale del Grande Fratello, non si contano i commenti negativi a lei rivolti. Lo stesso sta succedendo a Giovanni Ciacci, il quale è stato eliminato con un televoto flash, ed anche ad altri concorrenti invece rimasti nella casa, come Gegia o Charlie Gnocchi.

The post Ginevra Lamborghini | Situazione allarmante, l’hanno costretta a farlo: gesto shock nella notte appeared first on Ck12 Giornale.