GF Vip | Complotto nella notte, lista nera da sbattere fuori: “Iniziamo da lei” [VIDEO]

Dopo la diretta del GF Vip emerge chiarissima una nuova strategia: ha intenzione di sparare a zero fino all’eliminazione.

Alfonso Signorini ha dovuto affrontare una della dirette televisive del “GF Vip” più difficili di sempre. Dopo giorni di clamore popolare, i vertici di Mediaset ed Endemol hanno deciso di sospendere il naturale corso del reality per lasciare spazio a dei provvedimenti gravissimi.

La produzione, in seguito al ritiro di Marco Bellavia, emarginato e sistematicamente ignorato dal gruppo di Vipponi, ha scelto di dedicare la quasi interezza della puntata alla sua vicenda, nonché al vergognoso comportamento del branco. Mosca bianca nel cast del programma, Antonella Fiordelisi è stata uno dei pochissimi protagonisti a prestare ascolto e vicinanza all’ex conduttore, vittima di una pesante depressione. In seguito alla puntata, la bella atleta ha scagliato arco e frecce su alcuni compagni superstiti.

GF Vip: Antonella Fiordelisi non perdona, la sua strategia parla chiaro

“Merita di essere bullizzato!“: questa, la frase che è costata un’ignominiosa squalifica a Ginevra Lamborghini, destinata ad un affranto Marco Bellavia durante la sua permanenza in Casa. Alfonso Signorini ha comunicato alla rampolla della nota azienda automobilistica il pesante provvedimento della produzione, acclamato e richiesto da giorni a furor di popolo.

Il pubblico ha inoltre chiesto a gran voce un identico trattamento anche per il costumista Giovanni Ciacci che, durante la convivenza con Marco Bellavia, si è macchiato di alcuni atteggiamenti decisamente sgradevoli ed opinabili. I vertici del “GF Vip” hanno invece optato per un televoto flash, in cui sono stati selezionati Ciacci, Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi, parimenti coinvolti nei maltrattamenti verbali indirizzati all’ex volto di “Bim bum bam”. Se il pubblico ha decretato fermamente l’epurazione di Giovanni Ciacci, definendo però riduttiva la decisione degli autori, Antonella Fiordelisi rivendica giustizia completa per Marco Bellavia.

Secondo l’influencer, troppe corresponsabilità sono rimaste in sospeso, e ha intenzione di colpire uno a uno a suon di nominations i compagni graziati dalla produzione. In riferimento a Gegia, Charlie Gnocchi, Elenoire e Patrizia Rossetto, la gieffina ha dichiarato a Edoardo Donnamaria: “Li nominerò tutti. Vendicherò Marco, non ti preoccupare. Iniziamo da Gegia. Eh, mi spiace tesoro. Inizierò da Gegia. A parte che la volevo nominare già da stasera…“.

Il pubblico sembra essere dello stesso avviso di Antonella Fiordelisi: i provvedimenti, per quanto accolti con soddisfazione, sono stati ritenuti sin troppo morbidi nei confronti degli altri Vipponi coinvolti nella discutibile vicenda.

