Fabrizio Corona non si contiene | “Saluta per sempre la televisione!”: affondo micidiale

Il re dei paparazzi si è lasciato andare a uno sfogo senza precedenti. Le parole di Fabrizio Corona risuonano: potrebbe sparire per sempre

Paparazzo ormai conosciuto in tutt’Italia per il suo modo di fare e di lavorare di certo libertino e sicuro di sé, Fabrizio Corona nelle ultime settimane è ritornato alla ribalta. Sebbene il suo profilo Instagram sia stato più volte chiuso e riaperto, il paparazzo non si ferma davanti a niente: oggi ha anche un canale Telegram dove condivide le informazioni che desidera diffondere.

Nelle ultime settimane, Fabrizio Corona si è lasciato andare in modo molto pesante contro Ilary Blasi, promettendo di svelare tutta la verità in merito alla sua separazione con Francesco Totti. Nelle ultime ore, però, un altro incredibile affondo: si parla di addio alla televisione.

Fabrizio Corona non si trattiene: lo demolisce

Sebbene nelle ultime settimane il re dei paparazzi si sia concentrato soprattutto su Ilary Blasi, nelle ultime ore invece ha cambiato mirino. La lite tra la conduttrice romana e il paparazzo è ormai storica e conosciuta da tutti. Iniziata proprio nell’anno in cui la Blasi e Totti dovevano sposarsi, a causa di alcune dichiarazioni fatte circolare da Corona, è poi culminata nel 2018 al GF VIP, quando i due hanno litigato in modo feroce e duro.

Negli ultimi giorni, il re dei paparazzi ha ammesso che non si fermerà davanti a niente e che, dopo che nel 2018 lei gli abbassò il microfono impedendogli di parlare, ora dirà tutto. Il discorso di Ilary Blasi, però, prende una pausa poiché nelle ultime ore Fabrizio Corona si è scagliato contro un altro VIP: Giovanni Ciacci.

Lo stilista e curatore d’immagine, infatti, è stato eliminato dal GF VIP durante la serata di lunedì 3 ottobre a causa del comportamento che ha tenuto nei confronti di Marco Bellavia. Il suo atteggiamento menefreghista e le sue parole offensive, infatti, gli sono costate l’eliminazione: Fabrizio Corona, poi, non gli ha risparmiato una violenta accusa. “Saluta la televisione per sempre. La tua maschera è caduta. Ora vediamo chi ti viene incontro. L’indifferenza per te sarà il tuo contrappasso!” ha scritto Fabrizio Corona sotto all’ultimo post di Instagram di Giovanni Ciacci.

Il suo non è l’unico commento di questo tenore e si può dire con un certo grado di certezza che per Giovanni Ciacci le cose non si mettono molto bene, televisivamente parlando.

The post Fabrizio Corona non si contiene | “Saluta per sempre la televisione!”: affondo micidiale appeared first on Ck12 Giornale.