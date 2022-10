Eleonora Daniele, che sgarro! | Lo hanno fatto solo a lei: scoppia il caos in Rai

Momenti difficili per Eleonora Daniele. La notizia è arrivata alle prime ore di martedì, è successo solo a lei: che confusione

Giornalista e conduttrice, Eleonora Daniele presenta ogni giorno Storie Italiane, l’appuntamento delle prime ore della mattina con la cronaca nera e giudiziaria. Il programma è un pilastro della programmazione di Rai1 e, sebbene si sfidi contro il fortissimo Mattino 5 News di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha un ottimo seguito.

Nelle prime ore di martedì 4 ottobre, però, per i telespettatori di Eleonora Daniele è arrivata una batosta inaspettata. Nessuno lo sapeva e la conduttrice di Storie Italiane è l’unica ad esserci finita in mezzo.

Eleonora Daniele: Storie Italiane si ferma

Nelle prime ore di martedì 4 ottobre, i telespettatori di Rai1 si sono visti senza Storie Italiane. Il programma di Eleonora Daniele, infatti, è stato sospeso a causa del patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi, che proprio in questa giornata ricorre. Per questo motivo, il palinsesto del primo canale della Rai è stato completamente stravolto per mandare in onda un appuntamento speciale con A Sua Immagine, con Lorena Branchetti.

Durante la trasmissione, iniziata pochi minuti prima delle dieci, è stata mandata in onda anche la Santa Messa celebrata nella Basilica Superiore di Assisi. A subire le conseguenze di questo cambio di programma è però solo Eleonora Daniele, la cui trasmissione andrebbe in onda proprio in quella fascia oraria. Unomattina di Massimiliano Ossini è infatti stato trasmesso come sempre, finendo verso le 9.50. È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici, invece, subisce uno spostamento di circa mezz’ora e inizia alle 12.20 anziché alle 11.55 come al solito.

Per Eleonora Daniele, quindi, questa è una batosta non indifferente, soprattutto per il tema che tratta la trasmissione. Parlando di casi di cronaca nera e giudiziaria, infatti, perdere un giorno di diretta significa mancare di dare gli aggiornamenti sui vari casi ai telespettatori, che quindi preferiranno altre trasmissioni per scoprire gli sviluppi. Uno dei casi che più ha sconvolto Eleonora Daniele è quello della neonata di nove mesi picchiata dal patrigno, caso raccontato in diretta lunedì 3 ottobre.

Durante la diretta, infatti, Eleonora Daniele si è mostrata sconvolta e fortemente toccata anche perché, essendo mamma di una bambina di due anni, si è immedesimata nel dolore di quanto successo. Appuntamento quindi a mercoledì 5 ottobre con la prossima puntata di Storie Italiane e gli aggiornamenti sui principali casi che scuotono l’Italia: tornerà all’orario regolare.

