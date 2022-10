“buffone,-ti-prenderei-a-calci!”:-infierisce-su-giovanni-ciacci,-fuori-dalla-casa-scoppia-l’inferno-[video]

Il costumista Giovanni Ciacci è reduce da una bruciante eliminazione che suona come una squalifica: condanna unanime da pubblico e Vip.

Una magnifica opportunità gettata alle ortiche, quella concessa dagli autori del “GF Vip” al costumista Giovanni Ciacci. Il fumantino concorrente del reality ha avuto la possibilità, durante la penultima puntata, di spiegare la sua convivenza con la sieropositività, sfatando i pregiudizi e i falsi miti al riguardo.

Paladino dell’inclusività e della lotta all’emarginazione, Giovanni Ciacci ha completamente compromesso la sua posizione nel reality, scagliandosi ferocemente contro un indifeso Marco Bellavia. L’ex volto di “Bim bum bam” ha subito una sistematica persecuzione fatta di silenzi, indifferenza e frecciatine velenose da parte di molti inquilini della Casa, e ha annunciato lo scorso sabato il suo ritiro dal gioco.

Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci in primis hanno contribuito a degradare notevolmente il suo stato mentale, che già versava in una pesante depressione. Se la rampolla Lamborghini è stata squalificata in direttissima durante l’ultima puntata, Giovanni Ciacci l’ha seguita a ruota, eliminato senza appello al televoto flash. Un ex gieffino si è ulteriormente scagliato contro il costumista della TV, riservandogli un messaggio infuocato e perentorio…

Alessandro Basciano demolisce Giovanni Ciacci: “Buffone del ca**o!”

Le immagini di Marco Bellavia isolato, piangente e fragile hanno spezzato il cuore a molti spettatori, creando un’ondata di furore popolare senza precedenti. In particolare, ha fatto discutere la frase di Ginevra Lamborghini: “Merita di essere bullizzato“, pessima uscita che ne ha in seguito decretato la squalifica.

Un altro episodio sconvolgente ha visto protagonista Giovanni Ciacci, reo di aver avvistato Marco Bellavia prostrato sul pavimento durante una crisi, e di averlo sistematicamente ignorato. Il costumista si è quindi giustificato in diretta: “Non ne avevo idea… In quel momento avevo paura…“. Le sue scuse sono suonate quanto meno inverosimili, come dimostra l’immediato contraccolpo inviperito degli utenti di Twitter. Tra gli spettatori, è spiccato anche un inferocito Alessandro Basciano, che in merito ha tuonato: “Ma non dire ca**ate, buffone! Che l’hai visto per terra! Se c’ero io ti prendevo a calci! Barbablu di mer*a! Buffone del ca**o!“.

Il comportamento indifferente, cinico e derisorio di molti concorrenti del “GF Vip” rischia di ritorcersi loro contro come un boomerang. La reazione veemente e compatta del pubblico dimostra quanto la tutela dei più fragili sia un tema preminente per il pubblico del format, e ha coinvolto persino ex Vipponi e personalità dello spettacolo.

