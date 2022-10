ultim’ora-gf-vip,-glielo-comunicheranno-in-diretta:-lo-cacciano-via!

Doccia fredda in arrivo per un concorrente del GF Vip: gli comunicheranno in diretta che sarà cacciato via dal reality show.

In queste ore è un susseguirsi di eventi eclatanti al Grande Fratello Vip. L’abbandono di Marco Bellavia sta per fare vittime illustri. Un vippone in particolare ha le ore contate, la sua permanenza nella Casa sta per finire.

Un mare di telespettatori sta chiedendo a gran voce provvedimenti urgenti e durissimi contro gli inquilini che hanno preso di mira Bellavia, nonostante fosse evidente a tutti che l’ormai ex concorrente del reality non fosse nelle condizioni mentali giuste per proseguire l’avventura nella Casa di Cinecittà.

Tra questi spiccano i nomi di Ginevra Lamborghini, Wilma Goich, Gegia e Giovanni Ciacci. Proprio uno di questi quattro nelle ultime ore ha commesso l’ennesimo grave errore nei confronti di Bellavia. Errore che gli costerà caro e la brutta notizia gli verrà data direttamente in puntata.

GF Vip, decisione presa: “Sarà il primo a saltare la porta!”

Invece di tacere, dopo quello che è accaduto con Bellavia, c’è chi ancora in casa continua a umiliarlo, sebbene Marco sia uscito definitivamente dalla Casa. Infierire su un indifeso è uno degli errori più grossi che si possa fare, quando si è soggetti al giudizio del pubblico.

Ma c’è qualcuno che sembra non aver afferrato il concetto e che a brevissimo ne pagherà la conseguenze. Giovanni Ciacci è tra quelli che peggio ha trattato il povero Bellavia, allontanandolo con fare sprezzante. E a poche ore dalla notizia ufficiale dell’abbandono, ha commesso un nuovo errore, usando parole che ben presto metteranno fine alla sua permanenza in casa.

“Ce lo siamo levati dai cogli*ni. Va fatto fuori chi ci dà più fastidio. Puntare, mirare, fuoco!”, ha detto candidamente Ciacci, parlando con Patrizia Rossetti, la quale a sua volta gli ha dato pure ragione. In un batti baleno le sue parole sono rimbalzate sui social dove, oltre all’indignazione del pubblico, è nata in men che non si dica una coalizione vastissima di telespettatori che non vedono l’ora di buttarlo fuori non appena finirà in nomination.

“mirare, puntare, fuoco” e continuate a difendere ciacci e patty lipstick parlando di esagerazione #gfvip pic.twitter.com/5b03hWT5mF — triglia del venerdì (@sogfvip75423482) October 2, 2022

“Non ti preoccupare!! Arriverà contro di te!!”, scrive un utente su Twitter. “Non ha capito che il primo a saltare la porta sarà lui”, preannuncia un altro, facendo eco a una infinità di commenti sempre dello stesso tenore. Ciò che sta accadendo in rete finirà sicuramente nella puntata di lunedì, quando Giulia Salemi farò il resoconto delle tendenze social riguardanti il GF Vip. E allora Ciacci capirà che per lui l’addio alla Casa è solo questione di giorni e che può tranquillamente cominciare a fare le valige.

