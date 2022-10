“Storia ignobile!”: Anna Pettinelli rompe il silenzio, il suo annuncio è una dichiarazione di guerra

L’esplosiva Anna Pettinelli scende in campo e leva gli scudi in difesa del più fragile: l’ingiustizia la fa schiumare di rabbia.

La conduttrice televisiva e radiofonica Anna Pettinelli è ormai un punto di riferimento per i media italiani. Dopo la sua partecipazione a “Temptation Island“, la mattatrice livornese è stata arruolata nella diciannovesima edizione di “Amici“, guidando la sua squadra di talenti nel ruolo di coach vocale.

Attualmente Anna Pettinelli sta latitando dagli schermi televisivi salvo sporadiche ospitate, ma non manca di far sentire la sua voce nei casi più eclatanti di gossip. Dopo aver appreso la notizia del controverso ritiro di Marco Bellavia dal format “GF Vip”, la conduttrice ha scagliato accuse di fuoco ai concorrenti in gara e al cast autoriale del programma.

Marco Bellavia bullizzato? Anna Pettinelli spara a zero su tutto il GF Vip

Il caso ormai ha assunto toni piuttosto gravi agli occhi dell’opinione pubblica: l’ex conduttore di “Bim bum bam” Marco Bellavia è ufficialmente fuori dal “GF Vip 7”. Reo di soffrire di una severa depressione, il concorrente è stato sistematicamente isolato e schernito dal gruppo di Vipponi, sfogando poi la frustrazione in lunghe notti di pianto.

I compagni di avventura lo hanno spesso messo alla berlina, silenziato ed escluso dalle dinamiche nella Casa, peggiorando le condizioni del suo stato mentale. Mentre gli sponsor annunciano la ferma condanna al comportamento dei concorrenti, e il popolo dei social ha lanciato l’hashtag #iostoconmarcobellavia, anche le personalità del mondo dello spettacolo hanno preso posizione.

Non fa eccezione Anna Pettinelli, che in proposito ha scritto sui social: “Quante ne ho sentite su questa storia ignobile. Tutti hanno un’opinione, ma nessuno sa davvero cosa sia la depressione e come si possa affrontare, soprattutto sotto le telecamere. Pieno appoggio a Marco, e condanna piena per tutti, o quasi, i componenti di quella casa.”

La conduttrice ha poi proseguito: “Ci vorrebbe un provvedimento esemplare, quale? Nessuna delle ipotesi fatte avrà, purtroppo, luogo. Bisognerebbe buttarli fuori tutti, rimpiazzare completamente il cast, fermare la produzione, ricominciare da capo con gente nuova. Impossibile. Le logiche televisive non si possono stoppare: sponsor, palinsesto, pianificazione pubblicitaria ecc, ecc. Certo, sarebbe bello. Pensate che insegnamento pazzesco sarebbe, se fosse possibile fermare tutto, dire ‘siete delle me**e’, e quindi tornatevene tutti a casa, niente visibilità, rimpiombate nel vostro triste anonimato. Ma non accadrà, e tutto sarà tristemente dimenticato.”.

ANNA PETTINELLI TU SEI LA MIA VOCE #Gfvip pic.twitter.com/R78VJVbGC3 — Davi De (@davided81) October 2, 2022

Le amare considerazioni di Anna Pettinelli rispecchiano probabilmente quanto succederà durante la prossima puntata del “GF Vip 7”. Secondo molti utenti, infatti, Alfonso Signorini si limiterà ad una tiepida strigliata, e il comportamento del branco finirà per passare in sordina.

