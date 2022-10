premio-“le-pagine-della-terra”:-annunciati-i-tre-romanzi-green-finalisti

È stata scelta e annunciata a Roma la terna dei finalisti del Premio letterario nazionale “Le pagine della Terra – Romanzo Green”, nato nel 2021 e giunto quest’anno alla sua seconda edizione.

Riservato alle opere letterarie e romanzesche che abbiano contenuti relativi all’ambiente e all’ecologia, il concorso ha selezionato i tre finalisti fra tutti i libri “green” pubblicati far il 1° settembre 2021 e il 30 agosto 2022. A contendersi il Premio, che sarà assegnato nel corso di una manifestazione nella Sala Apollinea del Teatro La Fenice di Venezia il 29 ottobre, sono Contrappasso (HarperCollins) di Andrea Delogu, Una Trappola D’Aria (Longanesi) di Giuseppe Festa e Le lacrime dei pesci non si vedono (La Nave di Teseo) di Massimiliano Scuriatti.

“Il premio – ha dichiarato Claudio Cutuli, co-fondatore insieme a Vera Slepoj, – il primo dedicato alla letteratura green e sostenibile, nasce nel luglio 2021 a ridosso del periodo complesso della pandemia, con la consapevolezza della necessità che il rapporto e l’equilibrio dell’umano con la terra debba passare non solo attraverso le leggi e l’impegno dei governi di tutto il mondo, ma anche e soprattutto dai contenuti culturali, dall’impegno di intellettuali e scienziati, e da una riformulazione del pensiero, della coscienza e della consapevolezza delle vecchie e delle nuove generazioni. Vogliamo, attraverso questo premio, promuovere una cultura Green, che sensibilizzi soprattutto i più giovani al rispetto per l’ambiente e per ogni forma di vita su questa terra”.

La giuria che ha selezionato i tre libri finalisti è composta dal Presidente Enrico Vanzina e da Ermete Realacci, Rosalba Giugni, Laura Lega, Marco Cappelletto, Padre Enzo Fortunato, Gaetano Cappelli, Giovanni Grasso (portavoce del Presidente Mattarella), Marco Frittella, il generale Antonio Pietro Marzo, Barbara Degani, Gennaro Sangiuliano e Vincenzo Pepe.

