Lino Guanciale | “Mi prenderò una pausa”: rivelazione clamorosa, vuole stravolgere la sua vita

È uno degli attori più acclamati, eppure Lino Guanciale ha preso una decisione incredibile. La verità è difficile da accettare

Attore amatissimo, Lino Guanciale negli ultimi anni ha dato volto e voce a personaggi molto importanti delle serie tv italiane. Ne “L’allieva”, per esempio, ha interpretato il protagonista, il severissimo Claudio Conforti che ha come allieva Alice Allevi, interpretata da Alessandra Mastronardi. Negli ultimi mesi, invece, è stato impegnato con “Sopravvissuti“, in cui veste di nuovo i panni del protagonista.

Gli impegni sono quindi moltissimi e per Lino Guanciale si può dire che questo sia il periodo d’oro della sua carriera. Durante un’intervista, però, ha rivelato l’incredibile: si ferma.

Lino Guanciale choc: si prende una pausa

Manca pochissimo al ritorno di Lino Guanciale sul piccolo schermo: lunedì 3 ottobre, infatti, Rai1 sfiderà il GF VIP di Canale5 con “Sopravvissuti”. La serie tv, coprodotta da Rai Fiction, Rodeo Drive, France Télévisions, Cinétévé e ZDFneo parla di una barca di nome Arianna, che salpa dal porto di Genova. Costruita da Armando Leone per ricordare la figlia scomparsa, Arianna, ha a bordo 12 passeggeri. Dopo pochissimi giorni di navigazione, però, Arianna scompare dai radar per ricomparire un anno dopo.

Per entrare nella parte, Lino Guanciale ha dovuto perdere dieci chili in due mesi, necessità che gli ha reso la vita piuttosto difficile: “È stata una prova molto dura, anche perché sono sempre stato una buona forchetta. Soffrire la fame sul set mi ha aiutato a entrare meglio nel personaggio”. Le riprese sono iniziate nel novembre 2020, nel pieno della seconda ondata: le regole erano quindi strettissime ma questo ha permesso agli attori di legare molto a livello personale.

Per Lino Guanciale, questo in corso, è un periodo ricco e denso. Oltre a “Sopravvissuti”, infatti, tornerà anche “La porta rossa” su Rai2, nonché “Il Commissario Ricciardi” su Rai1. L’attore, però, ha rivelato un piano per il suo futuro che ha lasciato tutti senza parole: si prenderà una pausa. “Voglio dedicare del tempo alla mia famiglia, a mia moglie e mio figlio che tra poco compirà un anno” ha rivelato a Dipiù TV. Per i fan di Lino Guanciale, quindi, queste prossime uscite potrebbero essere le ultime di questo periodo d’oro, dopo di che ci potrebbe essere un periodo di assenza anche molto lungo. Non ci resta che aspettare e godere di ciò che sta per uscire: chissà che i successi delle serie tv possano fargli cambiare idea.

The post Lino Guanciale | “Mi prenderò una pausa”: rivelazione clamorosa, vuole stravolgere la sua vita appeared first on Ck12 Giornale.