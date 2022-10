Le stelle di Barbanera del 4 ottobre: martedì interessante per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Grazie a Giove nel vostro cielo, sfrutterete ogni occasione per godervi alla meglio questo autunno. Marte vi assicura un’ottima forma fisica e tanta energia.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Con la Luna in trigono a Urano, prenderete diverse iniziative e sarete pieni di fiducia in voi stessi. Nella cerchia di amici sarete ricercatissimi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Con Giove è favorevole in Ariete, quindi i guadagni saranno più che soddisfacenti. Anche Venere benevola vi promette felici introiti e… incontri.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – A causa della Luna e soprattutto di Giove contrari, oggi vi è richiesta molta concretezza e pragmatismo: bando alle illusioni e ai sogni irrealizzabili!

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Saturno ostile in Acquario vi darà la sensazione che, a dividervi da alcuni familiari, ci sia un divario incolmabile rispetto a gusti ed esperienze.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Grazie a Mercurio in congiunzione, preparerete con scrupolosa attenzione eventuali prove di studio, esami, colloqui di lavoro che andranno alla grande.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il Sole nel segno è quadrato alla Luna in Capricorno: oggi non perdete tempo con persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – FPer colpa di Urano avverso dal Toro, evitate di essere impazienti e precipitosi. Siate previdenti e risolvete con meticolosità i problemi facendo leva sull’esperienza.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La pesantezza di Marte dai Gemelli vi imporrà dei ritmi molto intensi e avrete a che fare con tanti impegni. Il tempo sembrerà non bastarvi mai.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Con la Luna che bisticcia con il Sole, ma è amica di Urano e Nettuno, la giornata procederà fra alti e bassi di umore. Affrontatela con un atteggiamento soft.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Imparerete ad apprezzare un collega che fino a ieri vi sembrava poco preparato e poco brillante. Collaborerete invece alla grande.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Mercurio disarmonico dal segno della Vergine potrebbe farvi ferire le persone care, con silenzi o parole offensive dette in modo superficiale.

