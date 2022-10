Il ferro da stiro macchia tutto? Usa questo rimedio semplicissimo | La soluzione ce l’hai già in casa

Non c’è cosa più fastidiosa che rovinare il bucato asciutto e profumato con un ferro sporco. La soluzione, però, è davvero banale: fallo subito

Gestire i vestiti di una famiglia non è facile perché tra bianchi e colorati, delicati e resistenti, eleganti o sportivi è facile combinare danni. Una volta che si imparano i principali programmi della lavatrice e le strategie per minimizzare gli errori, però, il gioco è fatto: stenderli, stirarli e sistemarli hanno meno possibilità di rischio.

Se però il ferro da stiro vuol giocare brutti scherzi, lasciando uscire del calcare per esempio, ecco che tutto è rovinato e si deve ricominciare da capo, rilavando tutti i panni. Ecco quindi cosa si deve fare per non rovinare i vestiti appena raccolti dallo stendibiancheria: fallo subito.

Ferro da stiro: puliscilo così

Prima di stirare un indumento, è bene sbatterlo più volte e controllare che non abbia macchie o impurità che, con il calore, potrebbero rovinare il tessuto. Lo stesso si deve fare per l’asse, dove la copertura dev’essere integra e spessa, così che la stiratura sia più facile e richieda meno tempo. Altrettante cure, però, andrebbero riservate anche al ferro da stiro stesso, spesso invece sottovalutato.

Mantenerlo pulito e funzionante, infatti, ne garantisce una “vita” più lunga, consentendovi di risparmiare sull’acquisto di uno nuovo e di non dover sprecare tempo nel rilavare indumenti sporchi di calcare. In primo luogo, si può usare un prodotto specifico per la pulizia del ferro da stiro: in vendita ce ne sono tantissimi, sia sotto forma di fogli che di stick da strofinare quando il ferro è caldo, per poi rimuoverli con un panno asciutto.

In casa, però, ci sono moltissimi ingredienti utili per pulire la piastra del ferro. Innanzitutto, i produttori sconsigliano l’uso di aceto: la sua azione corrosiva rovinerebbe l’elettrodomestico. Ottimo è invece il detersivo da piatti che, miscelato con dell’acqua, si può passare sulla piastra del ferro con una spugnetta, grattando sullo sporco. Successivamente basta risciacquare il tutto con un panno in microfibra imbevuto d’acqua pulita e asciugare poi la piastra con della carta assorbente.

Un altro ingrediente utile per la pulizia del ferro da stiro è il bicarbonato, perfetto per scogliere il calcare. Basta mischiarne una quantità in un bicchiere d’acqua, fino a che si crei una sorta di pasta densa: a questo punto, basta passarla sulla piastra e rimuoverla con un panno umido. La pasta renderà la piastra brillante e pulita, libera da ogni impurità.

