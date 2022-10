Federica Panicucci lo racconta solo ora | “Un’umiliazione tremenda”: gaffe che poteva costarle la carriera

Nelle ultime ore, Federica Panicucci ha raccontato una figuraccia colossale vissuta qualche anno fa. Il ricordo mette i brividi

Conduttrice amatissima, Federica Panicucci presenta ogni giorno “Mattino 5 News” con Francesco Vecchi. Se il collega si occupa di politica ed economia, lei si dedica invece alla cronaca nera e giudiziaria, oltre al gossip e alla televisione. Il loro programma è un successo ormai da anni e la loro presenza è irrinunciabile, su Canale 5.

Nelle ultime ore, la coppia di conduttori si è raccontata per la prima volta ai microfoni di Verissimo da Silvia Toffanin. Durante la chiacchierata, però, Federica Panicucci ha ammesso una gaffe pazzesca vissuta ai primi anni di carriera: poteva costarle molto cara.

Federica Panicucci lo rivela: fu gravissimo

Coppia di professionisti, Francesco Vecchi e Federica Panicucci hanno sempre ammesso di avere un rapporto equilibrato e professionale. Pur non essendo migliori amici, come rivelano senza mezzi termini a Silvia Toffanin, negli anni hanno consolidato un equilibrio che sicuramente non gli risparmia qualche discussione ma che, nel complesso, li rende complici sul lavoro. La loro armonia si nota anche e soprattutto dalla buona riuscita del programma, il cui successo è anche merito loro.

Nel corso dell’intervista, però, Federica Panicucci ha raccontato un episodio molto difficile della propria carriera. Stava parlando dei suoi esordi in TV, vissuti anche e soprattutto grazie ad Enzo Tortora e al suo Portobello. Una volta, una collega era impossibilitata a presentare uno sponsor e il conduttore le ha chiesto se fosse disponibile a farlo lei. Federica Panicucci si è quindi subito messa al lavoro per imparare le quattro righe da dire ma, durante la diretta, è successo: “In diretta purtroppo ho perso il filo del discorso facendo scena muta. È stata un’umiliazione tremenda, una bruttissima figura…“. Per risolvere la situazione è quindi intervenuto Enzo Tortora, anche se la gaffe ormai era compiuta.

A quel punto, anche Francesco Vecchi ha ammesso un momento molto simile, quando era giornalista sportivo. Doveva leggere i nomi dei giocatori della squadra ma il panico prese il sopravvento e iniziò a dire banalità e a straparlare. Fortunatamente, però, quella volta per fortuna il suo microfono non era acceso. Come rivelato poi anche dalla Panicucci stessa, comunque quell’episodio non l’ha demoralizzata, anzi l’ha rafforzata ancora di più: “E infatti oggi sono ancora qui” ha poi detto alla Toffanin.

