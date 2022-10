Allarme rosso al GF Vip | “Sono stufo!”: sfogo drammatico, nuovo abbandono in vista [VIDEO]

Al GF Vip gli autori temono il peggio: dopo il recente ritiro di Marco Bellavia, un altro concorrente potrebbe gettare la spugna.

Una bufera in piena regola si è abbattuta nelle ultime ore sulla casa più spiata d’Italia. La produzione del “GF Vip 7”, infatti, ha annunciato in data sabato 1 ottobre il repentino ritiro dal gioco dell’ex conduttore Marco Bellavia.

Lo storico volto di “Bim bum bam” è uscito anzitempo dalla casa di Cinecittà, dopo esser stato estromesso e massacrato verbalmente dai compagni di avventura. Nonostante i suoi tentativi di socializzare con il gruppo di Vipponi, Marco Bellavia ha ricevuto in cambio indifferenza, snobismo e rispostacce dalla quasi totalità del cast. La permanenza nel reality è diventata per lui insostenibile e, dopo alcuni notti passate in bianco a piangere sconsolato, il conduttore ha scelto di rinunciare a proseguire l’esperienza. Nelle ultime ore un altro concorrente minaccia di mollare il colpo: di tratta del veronese Daniele Dal Moro, scopriamo perché.

Daniele Dal Moro ad un passo dall’abbandono?

Talvolta l’emotività prende il sopravvento anche sotto l’occhio sterile delle telecamere, come accaduto a Marco Bellavia. Anche l’imprenditore veneto Daniele Dal Moro nasconde alcune fragilità note solamente agli amici più stretti, e l’ha rivelato durante una lunga confessione con l’amico George Ciupilan.

Isolati dal resto del gruppo, i due si sono scambiati intime confidenze, e finalmente Daniele Dal Moro ha confessato il suo stato mentale. A George ha riferito: “Avevo un amore, che si è interrotto. Io la capisco. Capisco il suo dolore. Tu pensa che questa cosa a me è capitata 3 volte, e non è neanche un decimo di quello che ho sopportato nella vita. Sono stufo di essere forte. Anche se tutti quelli che mi conoscono lo sanno che io faccio qualsiasi cosa, sopporto qualsiasi cosa, ma sono stufo… Lo so che sono una persona un po’ strana…“.

George Ciupilan l’ha allora consolato: “Hai 32 due anni tu adesso. Lo sai la testa che hai, lo sai. Quando guardi negli occhi una persona lo sai. sennò non mi guardi in un determinato modo e non mi fai capire determinate cose con uno sguardo, hai quella sensibilità lì. Normale che hai sti momenti. Io li ho perennemente. Si piange anche fuori per questa roba qua.”. Daniele Dal Moro ha interloquito: “Diciamo che mi sono dato un punto di arrivo…“, provocando la risposta di George: “Il punto d’arrivo è la pace con te stesso…“.

DANIELE DAL MORO: “SONO STANCO DI ESSERE FORTE” Momento di confidenza per Daniele Dal Moro, il quale racconta i suoi attimi di sconforto a George #Ciupilan#gfvip #gfvip7 #gfvip2022 #vipponi pic.twitter.com/3rQBdFOZDW — 🌟Angelo 💫 (@Ang_Gulino) October 3, 2022

Il momentaneo crollo di Daniele fa presagire un altro ritiro nel giro di pochi giorni? Lo scopriremo durante i prossimi prime time…

The post Allarme rosso al GF Vip | “Sono stufo!”: sfogo drammatico, nuovo abbandono in vista [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.