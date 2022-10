“A me non lo dici, cretino!” Carmen Russo è una furia, rissa epocale davanti a tutti [VIDEO]

La showgirl Carmen Russo perde completamente le staffe, scatta la zuffa in mezzo alla strada sotto le telecamere.

La spumeggiante soubrette genovese Carmen Russo è una delle ballerine e performer più apprezzate della TV in salsa tricolore. La sua longeva carriera ha avuto inizio negli anni ’70, e l’ha portata a conoscere l’attuale marito Enzo Paolo Turchi. Anche il marito di Carmen Russo, infatti, condivide con lei la passione per il ballo, e può vantare persino esibizioni di coppia con l’indimenticata Raffaella Carrà.

Carmen Russo si è rimessa recentemente in gioco grazie alla sua partecipazione al “GF Vip 6 “, in cui ha rubato il cuore agli spettatori grazie al suo garbo e al temperamento equilibrato. Equilibrio che nelle ultime ore sembra essersi completamente sgretolato: la showgirl ligure è stata beccata durante una sfuriata furibonda in mezzo alla strada!

Carmen Russo vittima di “Scherzi a parte”: la burla finisce malissimo

L’ex gieffina e il marito Enzo Paolo Turchi sono attivamente impegnati nella tutela degli animali, in particolar modo dei cani. La coppia ha infatti adottato negli anni circa una decina di trovatelli, e si impegna a diffondere messaggi di sensibilizzazione e consapevolezza sul tema. Il conduttore Enrico Papi, in concerto con gli autori di “Scherzi a parte”, ha pensato di pungere sul vivo la soubrette, coinvolgendola in una scherzo piuttosto pesante.

La ballerina è stata reclutata per la promozione di un nuovo locale nel cuore di Milano, e ha compiuto il viaggio sino alla meta delle riprese scortata da un autista burbero e refrattario agli animali. Durante il tragitto tra i due sono scoccate le prime scintille, e l’atmosfera si è appesantita ulteriormente durante i tentativi di promozione nel locale lombardo. In seguito Carmen Russo è nuovamente salita nell’auto dell’attore che, con la complicità di Enzo Paolo Turchi, ha simulato l’abbandono di un cagnolino, lasciandolo legato ad un palo della luce. La showgirl è letteralmente esplosa, e ha persino costretto l’autista ad alcune brusche frenate, tirando il freno a mano della vettura. Una volta scesa dal veicolo, Carmen Russo ha quasi aggredito fisicamente un altro complice di “Scherzi a parte”, arrivando ad un faccia a faccia al cardiopalma.

Ecco le immagini della rissa sfiorata, pochi istanti prima della rivelazione dello scherzo televisivo. Gli spettatori hanno apprezzato la grinta della ballerina, nonché la sua irriducibile volontà di proteggere gli amati 4 zampe:

Ancora una volta, Carmen Russo si rivela una donna integra e tutta d’un pezzo!

