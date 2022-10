Orrore al Grande Fratello Vip | “Mi ha toccata!”: lo accusa di molestie [VIDEO]

Bruttissimo episodio al Grande Fratello Vip, dove una concorrente ha accusato una altro vippone di molestie: un fatto gravissimo che avrà ripercussioni pesanti

Accuse gravissime quelle lanciate nella notte da una concorrente del grande Fratello Vip. A suo dire sarebbe stata toccata nelle parti intime da un altro vippone. Denuncia che rischia di fa scoppiare un vero e proprio scandalo, con provvedimenti durissimi da parte della produzione.

In questa edizione del reality show la sessualità è un argomento sempre presente. Sono tanti i vipponi che non hanno paura di parlarne, rivelando senza vergogna il proprio orientamento sessuale. Una di questi è senza dubbio Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa Elettra Lamborghini.

Lei stessa, poco dopo il suo ingresso nella Casa, ha rivelato la propria bisessualità. Ma adesso la questione è grave. Ginevra ha denunciato le molestie che avrebbe subito da parte di un altro inquilino.

Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini fa scoppiare la bomba: accusa gravissima

Nella notte, seduti sul divano, Ginevra Lamborghini si è ritrovata a parlare con Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta. Nel corso della discussione hanno preso di mira Marco Bellavia, ormai ex concorrente, perché è di qualche ora fa la notizia del suo abbandono.

Il suo comportamento, le crisi di pianto e il fatto di aver rivelato a tutti di soffrire di problemi psicologici aveva praticamente spaccato in due la Casa. In realtà la maggioranza dei vipponi lo aveva preso in antipatia e avrebbe voluto eliminarlo al più presto Ed è proprio su Bellavia, poco prima della sua uscita dalla Casa, che Ginevra Lamborghini ha scagliato le accuse di molestia. “Mi ha toccata”, ha rivelato la ragazza a Cristina e Antonino, chiaramente sorpresi da questa dichiarazione assai grave.

Ora lo vogliono far passare pure per molesto. Io direi che il limite è stato ampiamente raggiunto non credete?#gfvip pic.twitter.com/pvA1ToQWn6 — 𝐧 𝐢 𝐜 𝐨 𝐥 𝐞 🦋 (@itisnicoleeee) October 1, 2022

Incalzata dai presenti, Ginevra non ha voluto rivelare come e quando sarebbe accaduto il fattaccio. La ragazza ha invece attaccato pesantemente Marco Bellavia dicendo: “Ti meriti quindi di essere bullizzato”, giustificando quindi il trattamento che in questi giorni gran parte dei concorrenti ha riservato a Bellavia.

Nonostante l’abbandono è ovvio pensare che Alfonso Signorini e la produzione non potranno lasciar correre le accuse di Ginevra e che quindi nei prossimi giorni, presumibilmente lunedì stesso, quando ci sarà il serale, vengano presi provvedimenti urgenti.

