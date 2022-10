Oroscopo Paolo Fox di lunedì 3 ottobre: inizio settimana scoppiettante. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi dimostrerai quel carattere testardo e le idee fisse che ti caratterizzano perché durante tutta la giornata combatterai una vera lotta contro il destino, e cioè che vuoi davvero svolgere una serie di attività, comunque le circostanze o il tuo essere i miei cari vi porteranno su strade molto diverse. Essere pazientare.Non voglio rivivere le tue vecchie storie, cerca di lasciar andare il tuo passato. Inizia ad affrontare il presente in un modo diverso e ti sentirai meno angosciato. Amore: nel caso in cui tu abbia litigato con il tuo migliore amico dopo aver fatto un commento inopportuno, non rettificarti perché potrebbe complicare ulteriormente le cose. Ricchezza: finalmente sarai in grado di soddisfare i desideri di essere riconosciuto dai tuoi superiori all’interno del tuo team di lavoro. Cerca di agire con prudenza lasciando da parte l’orgoglio. Benessere: preparati, perché oggi riceverai una buona notizia da qualcuno a te vicino che illuminerà la tua giornata e ti restituirà il sorriso.

Toro (21 aprile-20 maggio) – È probabile che oggi ti senta un po’ solo o un po’ malinconico, anche se agli occhi degli altri ti stai divertendo e tutto sembra filare liscio, ma la verità è che per te sarà un giorno di nostalgia e non potrai evitare di sentire un certo vuoto Ma non dovresti preoccuparti perché sarebbe solo una cosa temporanea. Se intendi raggiungere tutti i tuoi obiettivi, metti più entusiasmo in quello che fai. Evita di rilassarti perché potresti perdere qualsiasi opportunità. Amore: se ritieni che la tua relazione amorosa stia andando bene, sorprendi la tua anima gemella proponendo impegno o matrimonio. Rallegrarsi. Ricchezza: non sprecare l’energia delle stelle, poiché grazie a loro potrai fare nuovi affari e definire alcuni accordi redditizi. Benessere: ti sveglierai più stanco che mai. Cerca di riposare quanto il tuo corpo ti chiede e scoprirai che ti sentirai molto meglio di prima.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Il destino ti prepara una domenica abbastanza buona e piacevole, in cui tutto si svolgerà secondo i tuoi desideri o semplicemente farai esperienze molto piacevoli, soprattutto nella vita sentimentale e familiare, dove potresti trovare anche delle sorprese, naturalmente in meglio. Un giorno felice. Sarà un ottimo momento per dedicare tutti i tuoi sforzi al raggiungimento delle cose materiali che hai sempre sognato. Grazie alla sua intelligenza ce la farà. Amore: prendi la decisione e vai avanti. Sappi che la persona che stavi cercando è proprio di fronte a te. Non perdere l’occasione. Ricchezza: assicurati la tua posizione di lavoro il prima possibile e smetti di fantasticare su obiettivi illusori. Concentrati sui compiti e lascia che i cambiamenti avvengano naturalmente. Benessere: Sarà un periodo favorevole per iniziare un trattamento con le creme acquistate. Approfittatene perché in breve tempo otterrete ottimi risultati.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – È una buona giornata per viaggiare, o semplicemente per allontanarsi dalla folla impazzita, o per trascorrere una giornata piena di pace e tranquillità a casa mentre la tua mente sogna ad occhi aperti e viaggia in mondi lontani. Ma la verità è che ti sentirai meglio se sei solo o in un ambiente di grande intimità, con la persona che ami di più. Il momento giusto per iniziare a fidarsi della propria fantasia, che sarà fondamentale per risolvere ogni inconveniente che si presenterà. Amore: periodo ottimale per formalizzare o iniziare la convivenza con la tua anima gemella e fare quei piani legati al cuore. Chiedile se è disposta a farlo. Ricchezza: potresti sentirti sopraffatto e molto mobilitato quando trovi nuove strade sul piano economico e professionale. Pensa bene prima di agire. Benessere: se ti senti scoraggiato, non esitare e inizia la terapia. In questo modo, sarai in grado di liberarti delle emozioni negative che hai accumulato durante tutto questo tempo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi potresti arrabbiarti o infastidirti per piccole battute d’arresto non importanti all’interno dell’ambiente familiare o con i tuoi cari ed è che già al mattino potresti svegliarti un po’ arrabbiato o intollerante senza sapere bene il perché. Ma già nel pomeriggio o verso la fine della giornata vi sentirete meglio e più affettuosi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Per te la cosa più normale sono sempre stati d’animo malinconici o in altri casi di grande stress o nervosismo. Tuttavia, le stelle ti dicono che un giorno molto felice ti aspetta oggi, con ragione o anche senza di essa, perché molte volte le ragioni specifiche non contano ma ciò che viene da dentro il cuore.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi può essere un grande giorno per te, che te lo aspetti o no. Circostanze ed eventi si uniranno per farti vivere una giornata di grandi traguardi e in cui forse un sogno si avvererà. L’eccellente influenza del Sole ti aiuterà a goderti momenti molto felici ora e in questi giorni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Anche se agli occhi di fuori nessuno si accorge di nulla, oggi avrai dei momenti in cui ti sentirai abbastanza triste e anche se cercherai di impedirlo, ti lascerai trasportare da alcuni ricordi sentimentali dolorosi di questi giorni passati . Quelli intorno a te probabilmente non sapranno o penseranno che sei preoccupato per altre cose.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Questo sarà un giorno di grande pace e gioia per te, ricco di esperienze e di eventi felici nella vita intima, con il tuo partner o in famiglia, uno di quei giorni che non vorresti mai finire. Ma la cosa più importante è che, soprattutto, ti aiuterà a guadagnare nuove energie e a riscoprire i tuoi grandi sogni e speranze. Mercurio retrogrado potrebbe causare ritardi in questioni o negoziati che richiedono transazioni monetarie. Si consiglia di leggere bene ogni documento prima di firmarlo. Devi difendere i tuoi investimenti e risparmi da chi non è molto onesto. La tua affermazione di oggi: “Abbondanza e prosperità mi circondano”. Prima di andare avanti, devi prima essere chiaro su dove vuoi andare. Sappi che avrai la spinta necessaria per conquistare tutto ciò che desideri. Amore: attraverserai giorni di grande sensibilità, questo stato ti farà sentire molto dipendente dal tuo amante o dalla tua famiglia. Cerca supporto da loro. Ricchezza: lasciati accompagnare da un collega, poiché potresti trovare il supporto di cui hai tanto bisogno per portare a termine il tuo progetto in breve tempo. Benessere: Un momento opportuno per abbandonare le abitudini negative che limitano la tua crescita e allontanarti da quelle persone che ti contagiano con l’energia negativa.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi vi aspetta un giorno fortunato a livello generale, molto meglio per uscire, socializzare, viaggiare o entrare in contatto con la natura, che stare a casa; anche se in entrambi i casi ti aspetta una giornata molto piacevole in cui le cose si svilupperanno come desideri. Forse hai la mente occupata con alcuni progetti di lavoro. Mercurio, retrogrado, è nel tuo segno a partire da oggi, domenica. Prendi tutto con molta calma, esercita la pazienza. Ritardi, scarsa comunicazione, viaggi annullati potrebbero alterare i tuoi piani. Tutto è temporaneo, altera solo ciò che è già stato pianificato da te. Flusso e adattarsi ai cambiamenti. La tua affermazione oggi: “Prendo decisioni sane e benefiche per me stesso”. In questo viaggio ti troverai di fronte a troppe opzioni e dovrai decidere quella più conveniente. Rilassati e aspetta domani per la determinazione. Amore: ricorda che qualche giorno fa hai avuto un colloquio molto importante con il tuo partner. Preparati, perché ti chiederà quella definizione e non sarai ancora in grado di fornirla. Ricchezza: cerca di evitare quelle persone dannose che lavorano con te poiché potrebbero influenzare negativamente la tua attività. Presta attenzione a ciò che ti circonda. Benessere: a causa del tuo lavoro eccessivo e della mancanza di riposo, potresti sviluppare alcuni problemi di salute dovuti allo stress. Cerca di diminuire le tue responsabilità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Esperienze tristi o eventi legati alla vita familiare o intima. Un disaccordo quasi lieve con il proprio partner o un’altra persona cara potrebbe degenerare in un vero conflitto che avrà conseguenze spiacevoli. Ecco perché è nel tuo interesse evitare qualsiasi scontro, anche se sei sicuro di aver ragione. Ti aspetti un pagamento, denaro dovuto, lettera o documento importante che potrebbe subire ritardi. Pazienza, Bilancia. Mercurio retrogrado è associato a tutto questo, ma ciò che ti aspetti arriva o si realizza nel momento perfetto, quando deve essere. Evita di forzare ciò che deve essere come ha decretato l’ordine divino. La tua affermazione di oggi: “Ho messo tutto nelle mani di Dio”. Passerai una giornata fuori dal comune in cui potrai applicare il tuo lato più percettivo e libero. Qualunque cosa tu faccia, ti sentirai benissimo. Nessuno può oscurarlo.Amore: smetti di pensare così tanto e ama la persona accanto a te per quello che è veramente. Non cercare di modificarlo, ogni persona ha la propria essenza. Ricchezza: sembri più calmo sul posto di lavoro. Evita discussioni e confronti con i tuoi colleghi, sii una persona più responsabile nella tua posizione. Benessere: cerca di ridurre il consumo di caffè e carboidrati nella tua dieta, poiché potresti avere problemi di stomaco.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Anche se a quanto pare la fortuna è con te e le cose vanno come vorresti, tuttavia dovresti andare con i piedi cauti e non abbassare la guardia perché intorno a te ci sono persone che a quanto pare ti vogliono molto bene e ti promettono ogni tipo di aiuto. , ma in realtà sono nemici occultati in attesa della tua caduta. Senti il ​​bisogno di ridurre la tua attività sociale da questo giorno in poi. Mercurio, retrogrado, ti porta a goderti la tua compagnia, il silenzio e la privacy. Evita di parlare con persone intriganti, in malafede o invidiose. Quell’energia negativa è molto tossica per te. La tua affermazione di oggi: “Condivido il meglio di me con tutti quelli che mi circondano”. Dopo tanti inconvenienti, sarebbe fantastico organizzare adeguatamente la tua vita personale. Apporta le modifiche che ritieni necessarie a partire dalla tua casa. Amore: anche se ti costa troppo, oggi sarà il momento di affrontare quei conflitti familiari che ti hanno torturato durante la scorsa settimana e non ti hanno lasciato riposare. Ricchezza: tieni d’occhio i contratti che firmi, se stai per fare affari importanti. Devi valutare ciascuna delle conseguenze. Benessere: approfittane, perché sarà una giornata senza stress e senza tensioni. Mangia correttamente, altrimenti sarai assonnato e svogliato durante il giorno.

