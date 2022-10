Oroscopo: ecco tutte le curiosità segrete sul segno della Bilancia. Si tratta del segno posto a metà dello zodiaco, quello più lontano all’io, quello che ci ricorda del bisogno che abbiamo di socialità, di convivenza. La Bilancia ha a che fare con quelle cose che ci parlano di relazione, di bellezza, di attrazione e di armonia. Di qui l’amore per tutto ciò che sia oggettivamente bello e piacevole, così da generare una buona energia che avvicini le persone, che faccia sentire ognuno a suo agio. E poi la cura e l’attenzione per il look, per un’eleganza sempre garbata e misurata, per un modo di apparire che funzioni, che piaccia.

Venere (d’Aria) dunque rende evidenti le doti estetiche del segno, puntando anche sulla diplomazia, sulla capacità di mediare e di costruire compromessi (trattandosi del settimo segno, qui troviamo tutto ciò che attiene alle associazioni, alle collaborazioni, a società e imprese condivise). I lati meno buoni? Forse il bisogno cronico per il quieto vivere che induce a non prendere mai una posizione precisa, a non dire come stanno le cose. E poi l’enorme importanza data a una certa esteriorità che può portare a non coltivare abbastanza lo spirito, l’interiorità. Perdendosi di vista.

Le amicizie

Trattandosi, come detto, del segno della socialità per eccellenza, è abbastanza chiaro che anche le amicizie abbiano un ruolo importante, mai di secondo piano. La Bilancia tende ad essere gentile e empatica con tutti, salvo poi fare una severa selezione di quelle persone che rispondano ai suoi canoni estetici e sociali. Dietro un grande sorriso, insomma, non sempre troviamo un sentimento adeguato, per conto la Bilancia è bravissima nel costruire connessioni e reti che potrà poi usare al momento giusto.

Vi è la tendenza a preferire persone e contesti che sappiano esprimere fascino, armonia e mondanità. Ama invitare aprendo la sua casa (spazio di cui la Bilancia va sempre fiera perché rappresenta per lei un luogo speciale) agli ospiti. Sarà certamente premurosa e attenta con le persone che ama, disposta a fare concretamente per l’amico che ha bisogno. Forte il senso di giustizia e di lealtà che tende a esprimere soprattutto con le persone vicine, con coloro a cui tiene.

L’amore

Conciliante e accondiscendente, la Bilancia fa di tutto per venire incontro a chi ama, anche per le piccole cose. La seduzione per il segno è molto importante, ma non tanto per poi giungere all’atto fisico, quanto come mezzo di conferma del proprio narcisismo, per sentirsi desiderabile. Quando sceglie un partner lo metterà al centro esatto della sua esistenza, facendolo sentire indispensabile. Buone le possibilità di intesa con il Toro con cui condivide la natura venusiana, ma anche con il Leone che esprime amore per il vivere bene. Meno bene con lo Scorpione e con l’Ariete che non rispettano i suoi canoni di armonia, di gentilezza.

Il lavoro

Come in ogni cosa, anche in ufficio la Bilancia ha bisogno di potersi sentire in armonia con tutti, tanto che può diventare un ottimo capo, una persona che tiene alla qualità dei rapporti e al benessere delle persone con cui lavora. Svolge i suoi compiti con una certa diligenza ma non ama impegnarsi eccessivamente. Con chi si trova meglio sul lavoro? Probabilmente con i gentili Pesci, o con il Cancro che svolge ogni cosa con gentilezza. Il collega Capricorno rischia invece di essere troppo duro, intransigente.

La pietra della Bilancia è il quarzo rosa: si dice che questa pietra possa equilibrare e alleggerire lo stato emotivo, l’umore. Oltre a combattere l’insonnia e ogni forma di stress.

