Maria de Filippi, ecco dove lavora suo figlio | Nessuno se lo sarebbe aspettato

In una recente intervista, il marito di Maria de Filippi ha parlato della sua famiglia e del lavoro. Rivelazione sul figlio Gabriele: ecco cosa fa

Icona della TV italiana, Maria de Filippi è ormai una delle conduttrici più di successo. Il suo nome è infatti legato a doppio filo con alcuni dei programmi più importanti di Mediaset, come Amici o Uomini e Donne. Dal modo di fare elegante, professionale e sereno, riesce sempre a rendere sua ogni trasmissione pur non risultando mai eccessiva o pesante.

Se nella vita professionale è quindi una tigre da palcoscenico, in quella privata è moglie, mamma, sportiva e amante dei cani. Con il marito Maurizio Costanzo ha anche un figlio Gabriele, che oggi fa proprio questo lavoro: non lo sapeva nessuno.

Maria de Filippi: il figlio Gabriele e la TV

Nato a Roma e cresciuto in un orfanotrofio fino all’età di 13 anni, Gabriele Costanzo è stato poi adottato da Maria de Filippi e Maurizio Costanzo, i quali han deciso di compiere questa scelta di vita. La loro esperienza ha poi condizionato e influenzato anche Luciana Littizzetto, la quale ha ammesso di aver deciso di prendere in affido i suoi due attuali figli Jordan e Vanessa dopo una chiacchierata proprio con Maria de Filippi.

Oggi ormai adulto, Gabriele Costanzo ha 31 anni e lavora nello stesso ambito dei suoi genitori, la TV. Dopo il diploma è entrato nella Fascino PGT s.r.l., la società di produzione che per il 50% è di Maria de Filippi. Gabriele, in particolare, si occupa della parte produttiva e delle riprese, dedicandosi anche e soprattutto al montaggio. Dal 2017, Gabriele lavora anche nella redazione del Maurizio Costanzo Show.

Maria de Filippi e Maurizio Costanzo hanno scelto di mantenere il figlio sempre ben lontano dai riflettori e di far decidere a lui il modo in cui vivere la fama dei due genitori. Gabriele, ad oggi, non ha mai rilasciato interviste e ciò che si sa di lui è tramite i pochi racconti di mamma Maria o papà Maurizio, che descrivono un rapporto molto profondo e intimo con lui, con il quale trascorrono ancora molte vacanze estive.

Sebbene non ami mostrarsi in TV, Gabriele è però molto attivo sui social, dove ha un profilo Instagram da 53.6 k di follower e dove mostra la sua vita privata.

