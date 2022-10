GF Vip, lo scandalo è servito | Scena a luci rosse: si abbandona a un gesto peccaminoso [VIDEO]

Incredibile quello che è successo al GF Vip: scena vietata ai minori, nella televisione generalista non si era mai vista una cosa del genere.

Una cosa del genere non si era mai vista. Una scena che nulla ha da invidiare ai film vietati ai minori o alle stampe del Kamasutra. Tutto questo nella Casa del GF Vip, la più spiata d’Italia.

A questo punto una cosa è certa, a poche settimane di distanza dall’inizio del programma, questa edizione del reality show si è già resa indimenticabile. E di questo va dato il merito ad Alfonso Signorini che ha messo in piedi un cast con ricco di forti personalità, tra ci spiccano i più giovani, parecchio disinibiti in tema di sessualità. Tra questi spiccano senza dubbio Ginevra Lamborghini ed Edoardo Donnamaria.

I due ragazzi non fanno nulla per nascondere i propri pruriti sessuali e in queste ore hanno unito le forze, regalando al pubblico italiano uno spettacolo da bollino rosso. Un vero scandalo se pensiamo alle codice etico applicato in maniera stringente, sebbene in via ufficiosa, nei programmi della televisione generalista.

GF Vip, che scandalo! Questa volta hanno davvero esagerato

Ginevra, la sorella di Elettra Lamborghini, ha fatto capire fin da subito che avrebbe dato spettacolo, diventando una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. Grazie al litigio con la sorella Elettra, i cui motivi rimangono tutt’ora misteriosi, e grazie alla mancanza di inibizioni riguardo al sesso, la ragazza che si è dichiarata subito bisessuale e ora ha gli occhi di tutti i telespettatori puntati su di sé.

A lei non importa molto e continua per la sua strada, senza porsi limiti di alcun genere. Anche Edoardo Donnamaria in fatto di sessualità sembra non conoscere ostacoli. L’episodio dell’erezione che ha coinvolto Elenoire Ferruzzi parla per lui. Adesso, come se non bastasse, Ginevra e Edoardo hanno cominciato a fare comunella, e i risultati si sono visti subito.

L’altra sera Edoardo era disteso a pancia in giù sul divano, così Ginevra ne ha approfittato per stendersi su di lui e strusciarsi sul corpo del ragazzo simulando un atto sessuale. Naturalmente Edoardo, invece di ritirarsi, è stato al gioco. Il risultato è degno di una scena da film porno.

Capisco che le dia fastidio il contatto fisico di Marco ma da qui ad insinuare cose pesanti e farlo passare per maniaco, anche no. Comunque con Edoardo vedo che non si fa questi problemi di contatto fisico però . #gfvip #gfvip7 pic.twitter.com/8t5lIlQOlM — 🍩 Rosanna 🔮 (@Rosanna52702609) October 1, 2022

Ovviamente in rete si è scatenata la bagarre. Molti stanno cambiando idea sul conto di Ginevra. All’inizio è apparsa come una ragazza schietta e sincera, ma i telespettatori non le hanno perdonato gli attacchi e le accuse rivolte a Marco Bellavia, compresa quella di molestie. Tutto questo sta portando a un ribaltamento a suo sfavore nei rapporti di forza della Casa che potrebbe costargli caro.

