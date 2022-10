Elisa Isoardi, così non va | La stanno trattando male: errore gigantesco della Rai

Dopo anni lontana dal piccolo schermo, Elisa Isoardi è ritornata in Rai. Il commento del VIP fa però luce su un problema: han sbagliato

Il suo momento d’oro, nonostante le esperienze vissute in precedenza, è arrivato nel 2008. In quell’anno, Rai1 l’ha chiamata per condurre La Prova del Cuoco, dove ha dovuto sostituire Antonella Clerici in quell’anno impegnata con la gravidanza che le ha poi regalato la figlia Maelle. Quell’esperienza è stata per lei un enorme trampolino di lancio e le ha consentito di farsi conoscere da tutto il pubblico.

Dopo la pandemia, però, Elisa Isoardi ha faticato a ripartire. L’occasione giusta è quindi arrivata nel 2022, quando Rai 2 le ha proposto un programma di domenica pomeriggio. Nelle ultime ore, però, è arrivato un commento che le taglia completamente le gambe: la realtà è ben diversa dalla fantasia, così non va.

Elisa Isoardi e la domenica di Rai 2: che errore

Dopo l’esperienza al timone de La Prova del Cuoco per sostituire Antonella Clerici, Elisa Isoardi ha poi ripreso in mano la trasmissione negli anni 2018/2019, portandola sino alla sua definitiva chiusura del 2020. Dopo molti anni, infatti, il programma dei fornelli di Rai1 aveva perso appeal e gli ascolti erano sempre calanti, fino alla decisione definitiva di chiudere questa parentesi di televisione.

Nello stesso anno, Elisa Isoardi partecipa a Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro e, nello stesso anno, parte come naufraga per l’Isola dei Famosi. Le due esperienze le regalano molto, ma la pandemia rallenta la sua carriera, che fatica poi a rilanciarsi a due anni dall’ultima apparizione tv. Rai 2, quindi, le propone uno spazio televisivo insolito: la domenica pomeriggio.

Ogni domenica, su Rai 2 a partire dalle 15 Elisa Isoardi conduce Vorrei dirti che, un programma in cui racconta le storie di vita della gente tramite l’organizzazione di un pranzo domenicale pieno d’amore. Nonostante la novità del format, il programma non sta dando i risultati sperati. Come ha commentato Mauro Coruzzi su DiPiùTV, ad essere scorretta è probabilmente la collocazione oraria: “Su Rai 2 Elisa Isoardi serve il pranzo alle tre di pomeriggio. I telespettatori sono spiazzati!” scrive, senza mezzi termini. Come poi Coruzzi conclude, il programma sta prendendo una piega drammatica e racconta soprattutto storie di dolore e di malattia, aspetto interessante ma anche pericoloso: “Spero non si incagli a metà strada fra il racconto del dolore e i finali con baci e abbracci”, scrive.

