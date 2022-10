Barrette ritirate dal mercato | Attenzione alle merende: rischio altissimo di reazione allergica

Nelle ultime ore, il Ministero della Salute ha effettuato un ritiro di un lotto di barrette ai cereali. Controlla subito

Comode, pratiche e gustose, oggi le barrette ai cereali sono per moltissimi grandi e piccoli la merenda quotidiana. Negli ultimi anni, infatti, sono aumentate sia in varietà che in quantità: praticamente tutti i marchi ne hanno una propria linea, tradizionale o biologica, e i gusti sono davvero moltissimi.

Che siano di frutta o di cioccolato, è impossibile non averne mai assaggiata una. Nelle ultime ore, però, il Ministero della Salute ha predisposto un’ordinanza di ritiro di un lotto di un famoso marchio di barrette: pericolo allergeni.

Barretta ritirata dal mercato: allergene non dichiarato

In data 29 settembre 2022, il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito un’avvertenza per il ritiro dal mercato di un lotto di barrette. Il Ministero si occupa quotidianamente del controllo di queste situazioni e in questa sezione del proprio sito aggiorna i consumatori in merito ad eventuali rischi e ritiri, in modo da informarli su potenziali rischi per la loro salute.

Nel corso della giornata di giovedì 29 settembre, ha pubblicato il rischiamo delle barrette di fiocchi di farro e farro soffiato con mirtilli rossi, granella di nocciole e cannella del marchio Carrrefour Bio. La segnalazione è giunta direttamente dalla catena di supermercati, la quale ha individuato il rischio relativo alla presenza nel prodotto di allergeni, specificatamente di solfiti, i quali non erano stati segnalati nell’elenco di ingredienti. Chi non ha problemi con questo allergene non corre alcun rischio; chi invece ne è allergico, deve assolutamente evitare di consumare il prodotto.

Il ritiro si riferisce al lotto numero 1812 e le barrette sono distribuite all’interno di confezioni da cinque barrette, dove ognuna pesa 25 g. La loro scadenza è prevista per il 23/12/2023 e sono state fabbricate per Carrefour GS Spa dall’impresa Poggio del Farro SRL, in Via Bruscoli Cerdello 317/A a Firenzuola, in provincia di Firenze. Se ci si accorgesse di aver comprato questo prodotto, lo si deve riportare presso il Carrefour dove lo si ha acquistato, che provvederà al ritiro e al rimborso.

Se si teme di averlo consumato e si sospetta un’allergia ai solfiti, si consiglia di rivolgersi al proprio medico di fiducia, il quale saprà analizzare la situazione con chiarezza e stabilire una strategia d’azione chiara e sicura per il paziente.

