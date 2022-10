Apocalisse al GF VIP | “Nomination d’ufficio”: Signorini sotto shock, è il momento più basso della storia

Dopo la notizia schock dell’abbandono di Marco Bellavia sulla casa del GF Vip stanno per abbattersi provvedimenti durissimi.

Nelle scorse ore uno tsunami si è abbattuto sul GF Vip, ovvero la notizia ufficiale dell’abbandono di Marco Bellavia. Ma altri provvedimenti urgenti si abbatteranno sulla Casa di Cinecittà.

Il caso Bellavia ha fatto scalpore. Il concorrente, una volta che ha varcato la porta rossa, è salito subito agli onori della cronaca per i suoi comportamenti inizialmente incomprensibili, che poi hanno trovato spiegazione quando lo stesso concorrente ha confessato di avere problemi di salute mentale.

Gran parte dei vipponi ha preso a trattarlo malamente, alcuni esagerando. Ginevra Lamborghini è arrivata ad accusarlo di molestie. Ma adesso, per molti di quelli che lo hanno bullizzato, arriva il momento i pagare il conto.

Terremoto al GF Vip, in arrivo provvedimenti urgenti e gravissimi

Alfonso Signorini e la produzione non devono averla presa bene. Dalla Casa del GF Vip è venuto fuori un messaggio negativo: chi soffre non merita alcuna comprensione, ma anzi va isolato. Contro Marco Bellavia si sono registrati atteggiamenti irrispettosi se non addirittura odiosi, che hanno scatenato la rabbia dei telespettatori, i quali hanno manifestato la propria indignazione sul web.

Probabilmente si tratta del momento più basso da quando esiste il Grande Fratello, cosa della quale Signorini non potrà non tener conto. Chi segue il GF Vip sta chiedendo a gran voce una strigliata generale, ma ancor di più chiede la testa di Giovanni Ciacci e di Ginevra Lamborghini, i due concorrenti che più degli altri hanno attaccato Bellavia.

Sono in tantissimi a chiedere la squalifica immediata, cosa che presumibilmente non accadrà, perché andrebbe a rovinare il programma. Ma visto che a causa dell’abbandono sono state annullate le nomination nelle quali era coinvolto lo stesso Bellavia, l’ipotesi più accreditata è un’altra.

Anch’essa è caldeggiata a gran voce da un numero considerevole di telespettatori. “Nomination d’ufficio!” è quello che pretendono in tantissimi, provvedimento che per altro darebbe continuità al gioco. Sta di fatto che comunque Signorini qualcosa dovrà fare, perché da questo trambusto il Grande Fratello Vip esce con le ossa rotte.

