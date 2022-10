ambra-angiolini-costretta-a-curarsi,-trauma-dolorosissimo:-confessione-choc-in-diretta

Durante la diretta di X-Factor 2022, Ambra Angiolini si è lasciata andare e ha raccontato un duro momento del proprio passato

Dopo una carriera da artistica poliedrica quale è, Ambra Angiolini nel 2022 ha deciso di lanciarsi di nuovo in un’avventura che ha il magico sapore delle prime volte. Cantante, conduttrice e attrice apprezzatissima, per la prima volta siede quest’anno sul banco dei giudici e coach di X-Factor a fianco di Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico.

Proprio nel corso della diretta, Ambra Angiolini ha voluto far uscire una verità su di sé che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Le sue parole sconvolgono tutti e illuminano una realtà molto più dura di ciò che sembra.

Ambra Angiolini lo ammette

Il primo e unico matrimonio di Ambra Angiolini è quello con Francesco Renga, cantante con il quale è stata sposata dal 2004 al 2015 e con cui ha dato la vita a due figli, Jolanda e Leonardo. Dopo la fine di questo amore, Ambra Angiolini è stata single per molto tempo, anni durante i quali ha rivelato momenti dolorosi del proprio passato, come quelli trascorsi a lottare con la bulimia. Questo disturbo del comportamento alimentare l’ha trascinata nel baratro sino al momento in cui ha scoperto di essere incinta della prima figlia, che le ha svoltato la vita.

Dopo diversi anni senza alcuna novità sul piano sentimentale, nel 2017 Ambra Angiolini ha reso pubblica la sua relazione con l’allora e attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Dopo quattro anni di gioia, però, anche questa relazione è finita, nel peggiore dei modi. Nel corso della terza puntata di X-Factor 2022, questa vicenda è ritornata attuale grazie a un concorrente, la cui esibizione non è piaciuta ai giudici. In particolar modo, Dargen D’Amico gli ha criticato il tentativo di aver provato a fare una cosa già sentita e poi ha detto: “Sappiamo che invece l’unico parere che ti interessa è quello di Ambra“.

Il concorrente, prima di esibirsi, aveva infatti confessato di avere una debole per la giudice. A quel punto, quindi, la Angiolini ha sganciato la bomba: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente” ha detto, riferendosi evidentemente proprio all’allenatore della Juventus. “Volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita. Per me è no” ha poi concluso, suscitando l’ilarità generale nel pubblico e tra i giudici.

