oroscopo-di-paolo-fox-settimanale:-le-stelle-dal-3-al-9-ottobre

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Tre stelle per l’Ariete. In amore non riesci a mantenere la calma e avrai difficoltà soprattutto lunedì e martedì: sei stanco, devi fare i conti con tante incomprensioni e Venere è in opposizione. Attenzione, quindi, a come ti comporti e alle parole che usi. Sul lavoro, sei ambizioso e le soddisfazioni arriveranno: Giove è dalla tua parte, ma anche Marte ti aiuta. E il successo è assicurato!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cinque stelle per il Toro. Le nuove conoscenze sul fronte sentimentale sono importanti: il cielo ti sorride dopo mesi difficili. Ma devi dimenticare il passato e andare avanti: venerdì la giornata promette bene, è intrigante. Sul lavoro, l’energia non ti manca e le gratifiche arriveranno: se hai tante responsabilità e hai un ruolo importante qualcuno cercherà di remare contro di te. Non preoccuparti: vai avanti per la tua strada!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Cinque stelle per i Gemelli. Venere è dalla tua parte, il cuore batte forte e gli incontri, quelli speciali, sono favoriti, soprattutto mercoledì. Cerca di ascoltare il tuo cuore, le tue sensazioni, ma occhio alle storie part-time e alle avventure. Sul lavoro, la creatività c’è e le giornate di giovedì e venerdì saranno importanti per stringere nuovi rapporti. La tua vita lavorativa potrebbe presto cambiare, anche solo con una telefonata!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cinque stelle per il segno del Cancro. Le giornate sul fronte sentimentale sono un po’ difficili, dovrai fare chiarezza nel tuo cuore. C’è chi preferisce osservare: le emozioni non mancano, ma i punti di riferimento scarseggiano. Sul lavoro, tutto sembra remare contro di te: le idee ci sono, ma devi combattere un po’ e sgomitare per emergere!

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Quattro stelle per il Leone. La vita sentimentale sta migliorando: Venere è dalla tua parte, devi lasciarti andare e vivere belle emozioni, basta con le paure e le diffidenze. Ora gli incontri sono favoriti. Sul lavoro, buoni risultati in arrivo: hai un ruolo importante, ma devi farti valere e dimostrare a tutti chi sei. La giornata di lunedì promette bene!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Tre stelle per il segno della Vergine. Venere non è più dalla tua parte, ma l’energia non ti manca. Vuoi lasciarti andare all’amore, ma stai cercando la persona giusta per te, che ti faccia anche divertire. Sul lavoro, grandi sviluppi in arrivo, in vista del prossimo anno: prima, però, dovrai risolvere delle questioni rimaste in sospeso!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cinque stelle per il segno della Bilancia. In amore devi lasciarti andare, soprattutto se hai intenzione di fare delle scelte. Devi metterti in gioco, in particolar modo nella giornata di giovedì. Sul lavoro, tutto sta cambiando e la settimana è favorevole: dai che gli sforzi, prima o poi, verranno ripagati!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Cinque stelle per il segno dello Scorpione. Venere tra poco sarà dalla tua parte, ma cerca di non impelagarti in situazione difficili. Il cielo ti sorride e la giornata di venerdì sarà intrigante, ma non cercare persone lontane e difficili. Sul lavoro, la situazione è stabile, ma occhio alle discussioni: c’è chi non condivide le tue idee!

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Tre stelle per il segno del Sagittario. Stai mettendo in discussione una storia e le giornate di giovedì e venerdì potrebbero essere un po’ fastidiose. Vuoi vivere l’amore in maniera libera, senza restrizioni. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte e ti aiuta a fare delle scelte in vista del futuro: cerca di tentare e di percorrere anche nuove strade, senza perderti d’animo!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Nell’ultimo periodo hai dato più spazio al lavoro, poco ai sentimenti. Ma ora devi cercare di risolvere un problema e capire, fare chiarezza nel tuo cuore: basta ambiguità. Sul lavoro, è arrivato il tuo momento: devi metterti in gioco, lasciando stare le preoccupazioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Cinque stelle per l’Acquario. I legami ora possono rafforzarsi, Venere e Marte sono dalla tua parte: però sei un po’ stanco, sei alla ricerca di un partner giusto. Sul lavoro, devi rimettere in discussione un progetto, con nuove strategie: chi ti sta attorno può esserti utile, i consigli sono sempre preziosi!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Venere non è più dalla tua parte, quindi puoi lasciarti andare all’amore, soprattutto da giovedì quando anche la Luna entrerà nel tuo segno. Sul lavoro, il periodo è importante, puoi addirittura avere una rivincita. Marte, però, è contrario, quindi non perdere le staffe e ricorda che la calma è sempre la migliore alleata!

Oroscopo di Paolo Fox settimanale: le stelle dal 3 al 9 ottobre scritto su Oroscopo Più da Redazione.