Oroscopo Branko di domenica 2 ottobre: belle notizie in arrivo, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Nell’oroscopo dei tarocchi hai ricevuto la carta del “Mago”, il che significa che devi rompere con tutto ciò che ti ha ferito in passato, specialmente quell’amore che non era per te e ti ha solo portato via energia positiva. Non dimenticare che questa carta indica la tua grandezza come essere umano, cioè non avrai limiti in quello che vuoi fare. Devi mettere ogni persona al suo posto e non lasciarti coinvolgere da nessun tipo di gossip, meno che sul lavoro. Saranno alcuni giorni di positiva trasformazione personale. L’ Ariete che è single avrà un amore dal segno del Capricorno o della Vergine , che sarà molto compatibile con te. in materia di saluteFatti controllare per non avere problemi. Il tuo giorno fortunato sarà il 15 settembre con i numeri magici 01 e 19. Il giallo intenso attirerà l’abbondanza.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La carta di “The Fool” indica che sarai in grado di svolgere qualsiasi compito che hai in mente, cerca solo di essere discreto con gli altri in modo da non riempirti di energia negativa. In famiglia, ricorda che il pilastro sei tu e questo indica che dovrai aiutare tutti a uscire dai loro problemi; non pensarci e fallo, per evitare di rendere difficile la tua missione. Un amore del passato ti sta cercando per chiederti di tornare insieme. Chi è in coppia si godrà i mieli d’ amore , basta evitare di farsi consumare dalla gelosia. Per il Toro che è single, arriverà un nuovo amore per il segno d’acqua che sarà molto compatibile con te. Non essere così testardo se quell’attività o lavoro non funziona, prova a passare a un altro progetto. i tuoi numeri fortunati sono le 03 e le 25 e il tuo giorno più bello sarà il 16 settembre con i colori argento e blu intenso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – L ‘”asso di bacchette” avverte che dovresti stare attento con le decisioni che prendi in questi giorni, pensaci due volte a cosa farai per evitare battute d’arresto nella tua vita personale e lavorativa. Il singolo Gemelli avrà un nuovo amore per il segno di fuoco che sarà molto compatibile con te. Prenditi cura dei problemi di salute; se sei una donna Gemelli , con pressione alta, e se sei un uomo Gemelli, con problemi alla gola. Chiedi un prestito per comprare una casa o un’auto. Non ignorare i tradimenti sul lavoro , quindi cerca di essere discreto e non entrare in problemi che non sono tuoi. Effettuerai i pagamenti delle tasse scolastiche e riceverai un reclamo legale che verrà risolto nel migliore dei modi. il tuo giorno fortunato Sarà il 13 settembre con i numeri 09 e 11, i vostri colori saranno il bianco e il blu.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Avrai delle difficoltà in materia di lavoro , ecco perché la carta “Temperanza” ti consiglia di rimanere calmo e di stare molto attento a ciò che commenterai sugli altri. Ti aiuterà anche a crescere economicamente e potrai acquistare una casa con un po’ di credito; ricorda che la cosa più importante del tuo segno è proteggere i suoi beni. Riceverai denaro extra alla lotteria con i numeri 05 e 31 e i tuoi colori fortunati sono viola e verde. Il 12 settembre sarà il tuo giorno migliore, continuerai con la tua serie positiva in questioni amorose se hai una relazione in questo momento; non esitare, cerca di formalizzare, quel rapporto prospererà. Se sei un singolo Cancro , qualcuno del segno Scorpione verrà da te o Acquario che sarà il tuo partner ideale. Prova a cambiare il tuo cellulare con uno più recente in modo da essere sempre connesso.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La carta de “La Forza” governerà il tuo segno per tutta la settimana e significa che sei nel momento ideale per cambiare lavoro per uno migliore e iniziare quel progetto che hai in mente. Attraverserai una fase di prosperità e crescita del lavoro nella tua vita; I Leo che hanno una relazione avranno delle difficoltà a causa della gelosia, quindi cerca di fermare questa situazione. Riceverai soldi extra alla lotteria con i numeri 12 e 17, e i tuoi colori saranno rosso e giallo intensi: prova a giocare venerdì in modo che la tua fortuna si moltiplichi. Non essere così ostentato, cerca di condurre una vita semplice. Un parente ti cercherà per chiederti un favore. Non combattere così tanto al lavoro, ricorda che sei il re della giungla, ma ciò non significa che tu abbia sempre ragione; misura tutte le situazioni che si presentano.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La carta de “La Torre” ti invita a risolvere qualsiasi questione personale che avevi in ​​sospeso, ricorda che sei nel momento della rinascita della tua energia cosmica e che fa crescere la tua energia positiva, ecco perché ti consiglio questo 13 settembre metti una candela bianca e chiedi al tuo angelo custode ciò di cui hai tanto bisogno. Ricevi un invito a fare un viaggio o ad andare nelle periferie del paese; Ti aiuterà a crescere finanziariamente. Prenditi cura degli incidenti e cerca di essere più attento per strada. Comprerai un computer per seguire un corso di design. I tuoi numeri fortunati sono 21 e 40, i tuoi colori sono bianco e verde. Martedì 13 sarà il tuo giorno migliore . Il giorno del tuo compleanno cerca di stare con le persone che ami di più, questo ti farà sentire eccellente. Riceverai un soldi per un debito passato.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La carta de “La Stella” è quella che è uscita nei tarocchi, questa settimana avrai tante energie miste, non saprai cosa fare con i problemi che si presentano, devi sempre analizzare più del doppio quello che farai in modo da non avere più tardi sensi di colpa per non aver fatto la cosa giusta. Saranno giorni di molto lavoro e al passo con il pagamento delle tasse. Avrai proposte di lavoro e nuove attività. Non dimenticare di controllare sempre i tuoi impulsi, non dovresti più permetterti di combattere senza motivo perché ciò altera notevolmente la tua energia positiva. Riceverai la proposta per un lavoro migliore. Fai attenzione alle spese esagerate. Avrai un colpo di fortuna il 15 settembre con i numeri 23 e 34, i tuoi colori fortunati sono verdi e gialli e devi muovere le tue energie in modo da poter raggiungere il successo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Nell’oroscopo dei tarocchi hai ricevuto la carta “Il Giudizio”, per tutta questa settimana la dedicherai a mettere in ordine tutte le tue carte di lavoro che ti serviranno per le procedure personali. Alla fine raggiungi i tuoi pagamenti e decidi di iniziare a risparmiare per andare in vacanza. In amore , a volte ti senti usato e pensi che il tuo partner sia solo interessato, ma analizza bene la tua situazione sentimentale e vedrai che la soluzione arriverà. Ricevi buone notizie su un nuovo lavoro meglio retribuito . Questa carta ti dice che dovresti stare più attento con tutto ciò di cui parli perché quello che chiedi può essere usato contro di te. Avrai l’iniziativa di avviare un’impresa in modo che la fortuna entri nella tua vita. avrai un successo buona fortuna con i numeri 06 e 13, i tuoi colori sono arancione e bianco e il tuo giorno migliore sarà il 15.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Questa settimana avrai un colpo di fortuna con i numeri 18 e 50, il tuo giorno più bello sarà il 16 e i tuoi colori dell’abbondanza: viola e blu. Nei tarocchi hai ricevuto la carta “Morte”, questa settimana avrai una sfida professionale, ricorda che questo cambiamento arriva nel tuo momento migliore e le energie positive saranno dalla tua parte e ti aiuteranno a crescere economicamente. Prenditi cura dei problemi di ansia e cerca di andare da un medico, continua con la dieta e l’esercizio. Devi prenderti cura del tuo lavoro , ecco perché risolvi tutto ciò che hai in sospeso ed esegui correttamente in modo da non avere problemi. È tempo di costruire un patrimonio per il tuo futuro, ecco perché dovresti cercare un cambio di lavoro meglio pagato, pensi anche di trasferirti in un’altra città. Maturerai anche nella tua vita amorosa per evitare di avere molti partner contemporaneamente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Nell’oroscopo hai ottenuto la carta “Asso di Denari”, quindi non dovresti arrenderti e mettere tutti i tuoi sforzi per raggiungere i tuoi obiettivi. Attraverserai problemi familiari che ti toglieranno la stabilità emotiva, quindi devi dare la priorità alla risoluzione di tutti i problemi che hai in sospeso in modo da poter andare avanti nella tua vita. Ricorda che il tuo segno accanto a questa carta ti dice che sei sulla strada giusta per vincere. Pensi molto a un amore passato, provi a parlargli e stai in pace. Prenditi cura dei tuoi soldi e inizia a risparmiare, di più in questo momento di abbondanza. Il tuo temperamento impulsivo raggiungerà un limite molto alto, devi controllarti per non avere problemi nella tua vita personale e lavorativa. avrai un colpo di fortunaIl 13 con i numeri 07 e 30, i tuoi colori fortunati sono il rosso e il giallo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Questa settimana saranno giorni di chiarezza e fiducia in tutto ciò che fai. Un amore ti sta cercando per chiedere perdono, accettare di vederlo, è tempo di togliere i rancori dal tuo cuore. Cerca di essere più sospettoso nei confronti delle persone perché vogliono quanto stai andando bene nella vita, quindi cerca di essere più discreto. Nell’oroscopo hai ricevuto la carta “Il Sole”, questo indica che la fortuna ti sorride per tutto ciò che vuoi. Ti consiglio di apportare tutte le modifiche che hai in mente perché verranno fuori per il meglio. Sarà una settimana di molto stress lavorativo, non dimenticate di mantenere la calma nei momenti peggiori per uscire trionfanti da ogni avversità. Prenditi cura dei problemi alla schiena o cerca di non trasportare cose pesanti. avrai un colpo di fortunaIl 15 con i numeri 24 e 55, i tuoi colori fortunati sono il bianco e il rosso.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Nella carta dei tarocchi hai “Il Diavolo”, significa che è giunto il momento che la legge divina sia tua, ciò che meriti entrerà nella tua vita per tanto sforzo e sacrificio. Devi prendere la decisione di cambiare il tuo atteggiamento in meglio e non aver più paura di quello che diranno. Riprendi gli studi universitari o fai un master, ricorda che il tuo segno è molto intelligente e deve sempre imparare a sviluppare la sua mente. È tempo di cercare il lavoro che tanto desideri perché i cambiamenti positivi ti verranno dati senza alcun problema. Non dimenticare di attrarre persone più compatibili con il tuo modo di essere. I singoli Pesci troveranno l’amore dall’Ariete o dal Cancro . Sei invitato a tenere una lezione o un corso in una scuola. la tua giornata di la fortuna sarà 13 con i numeri 16 e 28, i tuoi colori fortunati sono il bianco e il verde.

