Le previsioni di Barbanera del 2 ottobre: domenica indimenticabile per i segni…

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Con Venere in opposizione a Giove nel segno, mettete da parte dubbi e non state a rimuginare. Chiarite le incomprensioni che potrebbero crearsi con il partner.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Se dopo una giornata di duro lavoro vi sentite stanchi e annoiati, datevi da fare. Telefonate a un amico oppure accettate un invito galante.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La Luna ostile a Marte vi procura ahimè qualche seccatura. Vi aspetta una giornata un po’ dispersiva. Non siate troppo precipitosi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Provate a stabilire un’atmosfera di maggiore complicità e collaborazione con i colleghi o con i soci. Soprattutto non vedete ombre dove non ci sono!

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Grazie a Venere in sestile, possedete una notevole capacità creativa. Valorizzatela a puntino, e ne trarrete un gratificante vantaggio nell’attività.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Con la Luna odierna dispettosa, sarete indecisi, se accordare o meno l’assenso a un programma familiare che non vi convince del tutto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In famiglia, assumendo un atteggiamento disponibile e conciliante, vi accorgerete di facilitare comprensione e tolleranza reciproche.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Anche se Saturno è vostro nemico, non mollate la presa proprio adesso: vanifichereste tutto l’impegno profuso in progetti considerevoli.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Con gli aspetti che disegna la Luna nel segno, seguite i programmi già impostati e non lasciatevi distrarre da proposte che si rivelerebbero controproducenti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Plutone che transita nel vostro cielo promette una forte spinta creativa e la possibilità di cogliere le buone chance che vi verranno incontro a iosa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La Luna in sestile a Saturno di oggi vi suggerisce di attendere l’occasione più opportuna in cui poter dire e fare le cose giuste al momento giusto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Se vi sentiti un po’ depressi, date la colpa alla Luna quadrata a Nettuno che vi rema contro. Ma non scoraggiatevi, anzi, tirate fuori potenzialità e talenti.

