giulia-salemi,-sfogo-doloroso:-momento-drammatico-dopo-la-diretta

Dopo la diretta del GF VIP, Giulia Salemi non è riuscita a contenere il dolore e si è lasciata andare a uno sfogo molto pesante

Ex concorrente del GF VIP e oggi presenza fissa in studio, Giulia Salemi sicuramente è uno dei volti più importanti del reality show di Alfonso Signorini. Il programma di Canale5 le ha infatti svoltato la vita e la carriera, permettendole da concorrente di farsi conoscere di più dal pubblico e dal mondo del lavoro, in cui poi è entrata a gamba tesa.

Oggi a fianco di Signorini per leggere in diretta ciò che il web pensa dei concorrenti del GF VIP e di ciò che accade, Giulia Salemi dopo la puntata di giovedì 29 settembre ha però avuto un momento di crollo. Ciò che è successo l’ha profondamente scossa: non riesce più a trattenersi.

Giulia Salemi lo ammette: sta con lui

Quando Giulia Salemi ha partecipato al GF VIP come concorrente, non sono state rare le occasioni in cui ha raccontato di sé e del proprio passato. Sebbene oggi sia una donna realizzata e serena, per lei non è sempre stato così e le difficoltà sono state numerose. Durante il periodo natalizio, che come tutti i concorrenti dell’edizione ha trascorso in casa, ha infatti ammesso di avvertire forte tristezza: “Sarà il Natale, l’albero, vedere la felicità degli altri (…). Tutti voi avete affetti, amori, amici, figli, cani. Io, oltre a mio padre e mia madre che non si parlano e si odiano, mia nonna e Matteo, io non ho nessuno” ha rivelato durante un momento di sfogo a Pierpaolo Pretelli.

Anche dopo l’esperienza al GF VIP, Giulia Salemi non ha mai fatto mistero dei suoi problemi di ansia e depressione. Nella casa, però, lei si è sentita accolta e capita e tutti i suoi compagni di viaggio le si sono stretti attorno, proprio come una famiglia. Questo, però, non sta accadendo quest’anno, quando il conduttore di Bim Bum Bam Marco Bellavia ha ammesso di avere problemi simili: le reazioni degli altri concorrenti son state fredde e distaccate, quasi di presa in giro.

Giulia Salemi, quindi, non ha potuto non dire la sua. Una volta finita la diretta, in cui Alfonso Signorini ha ammesso che consentiranno un incontro tra Marco e uno psicologo per aiutarlo, Giulia si è lasciata andare a un doloroso ricordo:

Ci sono momenti nella vita che dobbiamo vivere come punti di svolta. Segnali che devono servire a darci forza, non ad abbatterci.

Oggi sono più forte grazie a quei momenti.

Forza Marco❤️#GFvip pic.twitter.com/7D75kCIgwH — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) September 30, 2022

La reazione del pubblico è impressionante: tutti si sono schierati con Marco, criticando gli altri concorrenti e addirittura accusandoli di bullismo. Come proseguirà l’esperienza del conduttore di Bim Bum Bam all’interno della casa più spiata d’Italia? Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà.

