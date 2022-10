GF Vip | Sul divano esplode una lite epica: “Stava piangendo!” – VIDEO

Scoppia il caso dentro alle mura del “GF Vip”: sonora strigliata ai concorrenti in gara, il loro atteggiamento non è più accettabile.

Come ampiamente previsto dagli autori del format, le personalità più rampanti cominciano ad emergere nel cast del “GF Vip”. L’accurata selezione dei concorrenti ha combinato un mix di elementi potenzialmente esplosivi, e i primi contrasti prendono piede tra le mura di Cinecittà.

Nelle ultime ore uno dei concorrenti ha levato gli scudi in difesa di un compagno di avventura, puntando un dito accusatore sul resto del cast. Si tratta di Luca Salatino, ex tronista di “Uomini e Donne” e cuoco apprezzato nel reality di Canale 5. Il gruppo di Vipponi ha ultimamente escluso dalle dinamiche sociali il conduttore Marco Bellavia che, come reazione all’indifferenza e agli attacchi di massa, ha trascorso un’intera notte piangendo. Luca Salatino è sceso in campo per smascherare il buonismo mostrato dai compagni durante la puntata.

Luca Salatino sbugiarda i compagni durante la diretta del “GF Vip”

Il pubblico ha rapidamente preso le difese di Marco Bellavia, lanciando persino su Twitter l’hashtag #iostoconmarco, e appellandosi persino a Giulia Salemi, addetta al monitoraggio dei social. Se la bella italo-persiana ha espresso la sua solidarietà a Marco Bellavia tramite alcuni tweet, anche Alfonso Signorini è stato costretto ad affrontare il tema, bacchettando lievemente i Vipponi in diretta televisiva.

I concorrenti in gara si sono schermiti, adducendo pretesti ed accampando scuse, e Luca Salatino li ha rimproverati severamente durante un break. Secondo l’ex tronista i compagni dovrebbero almeno ammettere la loro responsabilità nell’esclusione di Marco Bellavia, senza fingere di aver tentato di coinvolgerlo.

Nonostante la levata di scudi, Luca Salatino ha candidato alle nominations Marco Bellavia, già indicato anche dalla maggioranza del gruppo, e la sua scelta ha fatto storcere il naso a parecchi spettatori. La ramanzina dispensata agli altri Vipponi, in effetti, sembra non aver avuto lo scopo di tutelare Marco almeno in parte, e i fan lo tacciano di incoerenza.

Tuttavia l’ex presentatore gode ormai della protezione del pubblico, e molto probabilmente supererà indenne la nominations, salvo imprevedibili sorprese… Non resta che attendere la puntata di lunedì 3 ottobre, e seguire l’evoluzione della temperatura interna al “GF Vip”!

