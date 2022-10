GF Vip | “Questa non serve a nulla!”: faccia a faccia violento, lui la fa a pezzi

Una discussione nata in modo pacifico si è trasformata in un scontro violentissimo tra due dei concorrenti più in vista del GF Vip.

Quest’anno l’edizione del GF Vip sta regalando emozioni a non finire, compresi gli scontri, come l’ultimo accaduto tra due dei vipponi più in vista tra quelli presenti nella Casa di Cinecittà.

I protagonisti del litigio furibondo sono il giornalista Attilio Romano e la cantante Wilma Goich. Lei ha mostrato un carattere alquanto spigoloso. Lui si è già reso protagonista di dichiarazioni che hanno fatto clamore e ha dimostrato di avere una fortissima personalità.

Così forte da essere in grado di rispondere a tono in qualunque situazione, senza alcuna remora. Cosa che è accaduta nei confronti di Wilma Goich, la quale a sua volta lo ha provocato con un modo di fare alquanto discutibile.

GF Vip, Attilio Romita scatenato: distrugge Wilma Goich

La convivenza forzata nella casa del GF Vip richiede un certo tatto e una certa attenzione. In definitiva un gruppo di sconosciuti è costretto a vivere sotto lo stesso tetto per un lungo periodo. Ma la Goich ne sembra sprovvista, tenuto conto del tono aggressivo e irrispettoso usato nei confronti di Attilio Romano, il quale a sua volta è uno che non si fa pregare quando si tratta di rispondere per le rime.

I due stavano parlando a proposito di un fatto accaduto poco prima nella Casa, quando a a un certo punto la discussione si è accesa. “Tu hai vissuto questa cosa in cucina?”, ha chiesto la Goich a Romano. “No”, ha riposto il giornalista, allorché la cantate ha pensato bene di andare già pesante. “Allora stai zitto!”, ha sbottato Wilma, scatenando inevitabilmente la reazione stizzita del giornalista.

“Senti Wilma, tu stai zitto non lo dici a nessuno!”, ha replicato Romano evidentemente infastidito. E ancora: “Sarai anche la più grande cantante del mondo ma ‘stai zitto’ non lo dici a nessuno!”. Parole che segnano un frattura difficilmente sanabile tra i due concorrenti, molto probabilmente a discapito della Goich.

Infatti Attilio Romano è diventato un beniamino del pubblico per la sua schiettezza e per la sua onestà intellettuale. Quindi, nel caso in cui i due finiscano in nomination, è molto probabile che a rimetterci le penne sia proprio la cantante. Cosa desumibile in rete, dove tantissimi si sono scagliati contro la Goich. “Fuori subito questa che nn serve a nulla! Attilio for president!”, attacca un utente. “È un po’ troppo dittatoriale devo dire.. Non mi è piaciuta tra ieri ed oggi almeno”, sentenzia un altro. “Concordo, modi e toni molto sbagliati”, commenta un altro utente, in maniera lapidaria.

