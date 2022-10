dal-gas-che-raffredda-la-terra-all’acqua-alta-di-venezia:-5-notizie-della-settimana

Come ogni settimana, la redazione di The Map Report ha selezionato le 5 notizie più importanti sul mondo della sostenibilità, dell’innovazione e della CSR:

1.Raffreddare la terra con un gas

Il pianeta si sta riscaldando troppo velocemente e l’Artico, in particolare, lo sta facendo a velocità quasi doppia rispetto alla media globale. Di questo passo, entro il 2050 se non prima, il ghiaccio artico estivo sarà scomparso con conseguenze potenzialmente catastrofiche per l’intero pianeta.

2.Gli effetti del clima nel mondo

Cuba è completamente priva di energia elettrica, la Florida è sconvolta da fortissimi venti e intanto il Canada deve fare i conti con l’arrivo dell’uragano Fiona.

3.Venezia sopravvivrà al mare?

Una delle città simbolo della cultura e della storia italiane rischia di soccombere all’innalzamento del livello del mare, che ne mina le fondamenta.

4.La Cina ha esaurito i suoi stock di pesca

A fronte della più grande flotta peschereccia d’altura del mondo, con quasi 3.000 navi, la Cina ha esaurito gli stock ittici nelle proprie acque costiere, e ora pesca in qualsiasi oceano del mondo e su una scala che fa impallidire le flotte dei paesi vicini.

5.Italia prima in economia circolare

Lo dice il terzo Rapporto di Circonomia, il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica in corso ad Alba, promosso con Legambiente, Kyoto Club, Fondazione Symbola.

