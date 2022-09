Test di logica | Dei tre uno sta barando: trova l’impostore

Mettete alla prova le vostre capacità di osservazione e spirito critico: individua il baro in questa vignetta.

I test di osservazione ci permettono di allenare il nostro acume e spirito critico, e sono ottimi alleati per mantenere un cervello reattivo e scattante. Scattante come gli atleti che stanno per tagliare la linea del traguardo nella figura in alto.

Osserva con attenzione i 3 corridori in procinto di concludere la lunga gara: come in ogni sport, esiste la possibilità che uno di essi stia barando. Se prestate attenzione ai dettagli, scoverete immediatamente chi, tra di essi, sta imbrogliando gli altri due atleti. Non farti sviare e presta attenzione all’indizio rivelatore: a volte sono le minuzie più ovvie a condurre alla soluzione! Fai un bel respiro e fai partire il countdown: riesci ad individuare l’impostore in un minuto? Buona fortuna!

La soluzione del test di logica

Talvolta sono i dettagli più eclatanti ad indicarci la soluzione: come si suol dire, a volte l’ovvio passa del tutto inosservato, portandoci a dei ragionamenti fuorvianti.

Il tempo è terminato: sei riuscito ad arrivare alla soluzione? La risposta che cercavi è questa: l’impostore è chiaramente il corridore sulla destra dell’immagine. La motivazione è semplice: gli altri due atleti hanno in volto espressioni molto affaticate e provate, segno che sono reduci da una dura prova fisica. Lo sportivo sulla destra invece, canotta e pantaloncini blu, ha un’aria serena e rilassata, come se venisse da un aperitivo con gli amici!

Inoltre, il corridore non ha addosso la minima traccia di sudore, a differenza dei due compagni impegnati nella competizione. Sappiamo infatti benissimo che qualsiasi sforzo fisico intenso produce una visibile perdita di liquidi e minerali, ma il nostro impostore appare fresco come una rosa!

Sei riuscito a risolvere il test in tempo utile? Bravo, sei pronto a cimentarti in quiz e prove sempre più complessi! Se non ce l’hai fatta, niente paura: basterà un po’ di allenamento e costanza e diverrai un drago anche nei test apparentemente impossibili!

