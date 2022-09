Sonia Bruganelli, offesa con volgarità | “Si qualifica da sola!”: notte di fuoco, arriva la replica taglia gambe

La spumeggiante Sonia Bruganelli fa spallucce dopo l’irripetibile offesa in diretta: la replica è da applausi.

Nel bene e nel male, purché se ne parli. O nonostante se ne parli. Questo dev’essere il motto dell’esplosiva Sonia Bruganelli, nuovamente opinionista nel parterre del “GF Vip”. Dopo l’esperienza nella sesta edizione del format a fianco di Adriana Volpe, Alfonso Signorini ha scelto di ricandidarla al ruolo, sostituendo l’eterna rivale con la new-entry Orietta Berti.

Adriana Volpe mirava senza ombra di dubbio ad un rinnovo di contratto, ed ha assorbito la notizia della sua epurazione con dignitosa mestizia. Dopo aver rilasciato alcune interviste in cui esponeva il suo punto di vista circa la sua esclusione dal carrozzone del “GF Vip”, Adriana Volpe ha accettato l’invito del conduttore a comparire in veste di ospite. Dopo aver incoraggiato l’amico Giovanni Ciacci, la soubrette non si è sfatta sfuggire l’opportunità golosa di confrontarsi finalmente con Sonia Bruganelli. Il regolamento di conti in piena regola ha dato vita ad un siparietto quanto mai pruriginoso.

“Gli spaghetti per la puttanesca!”: Adriana Volpe affonda, Sonia Bruganelli la atterra

Adriana Volpe ha portato grande scompiglio nel suo blocco di programma, dapprima irridendo Orietta Berti, e poi scagliandosi contro la storica rivale nello show. Alla cantante di “Fin che la barca va”, la showgirl ha offerto in regalo una tazzina da caffè, chiaro riferimento al temperamento rilassato e linfatico della nuova opinionista.

Rivolgendosi in seguito a Sonia, Adriana Volpe l’ha omaggiata di un bavagliolo da bimba con sopra ricamato il suo nome. La soubrette ha argomentato, suggerendo che, visti i pasti in diretta a tarda notta, Sonia Bruganelli avrebbe evitato di sporcarsi i costosi abiti esibiti in scena. “Ha mangiato la matriciana, ha mangiato la cacio e pepe, tra un po’ arrivano anche gli spaghetti per la puttanesca… Alla puttanesca… Zakkete!“. Ecco le immagini del pepato siparietto televisivo:

🎶 E ricordiamoglielo al mondo chi eravate… e che potreste ritornare! 🎶 #GFVIP pic.twitter.com/lDl3yhe0Um — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 29, 2022

Il pubblico non ha mancato di notare il lapsus volontario e studiato, come se Adriana Volpe avesse pianificato con cura e un filo di malignità la sua incursione in studio. Un utente di Twitter ha infatti commentato: “Adriana si è preparata tutto… Pure la finta gaffe per offendere Sonia“. Dal canto suo, l’opinionista ha replicato asciutta: “Si è qualificata da sola“.

Si è qualificata da sola 🤷‍♀️ https://t.co/wVS99KL4ay — sonia bruganelli (@SBruganelli) September 29, 2022

Ci saranno ulteriori strascichi, tra le due primedonne?

The post Sonia Bruganelli, offesa con volgarità | “Si qualifica da sola!”: notte di fuoco, arriva la replica taglia gambe appeared first on Ck12 Giornale.