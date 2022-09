Soleil Soge, racconto scabroso al GF | “Eravamo a casa sua…”: gravi insinuazioni su di lei [VIDEO]

La spumeggiante Soleil Sorge torna ad essere un argomento caldo all’interno della casa di Cinecittà: spunta il retroscena ambiguo.

L’influencer Soleil Sorge ha sfruttato con intelligenza il suo ingaggio nella sesta edizione del “GF Vip”. Dopo aver cavalcato l’onda del triangolo amoroso più bollente della TV, assieme ad Alex Belli e alla moglie Delia Duran, l’ex gieffina si è concessa lunghe vacanze circondata da amici e da un misterioso partner.

Alfonso Signorini, ravvisandone il potenziale, da buon showman navigato ha scelto di arruolarla al timone dello spin-off “GF Vip Party” al fianco di Pierpaolo Pretelli. Ancora una volta tra le maglie del reality, Soleil al momento commenta le dinamiche sorte nella casa di Cinecittà con occhio disincantato e ironico, condendo la rubrica di gossip. Nelle ultime ore, però, un fascinoso concorrente del “GF Vip” ha confessato alcuni retroscena che la riguardano. I due si sarebbero conosciuti in circostanze assai ambigue…

Daniele Dal Moro si sbottona: spunta il retroscena con Soleil Sorge

L’imprenditore e modello veronese Daniele Dal Moro ha compiuto il suo ingresso nel format assieme alla seconda tranche di concorrenti. Volitivo e riservato, ha partecipato alla sedicesima edizione del “Grande Fratello”, assimilando gradualmente l’esperienza televisiva. Attualmente Daniele Dal Moro sta studiando i compagni di gioco, concedendo loro alcuni aneddoti del suo passato. Uno di essi riguarda proprio Soleil Sorge: i due si sono conosciuti in tempi non sospetti.

Daniele Dal Moro ha raccontato: “Che bona Soleil, comunque, oh… Mort*cci, se vi racconto come l’ho conosciuta io… Casa sua, lasciamo perdere… Eravamo a casa sua, io, lei e Iconize per fare un video, quando erano ancora amici… Eh, non si può raccontare, però…“. L’imprenditore ha chiaramente gettato il sasso, nascondendo poi la mano precipitosamente. Le sue parole potrebbero suggerire qualsiasi cosa, dalle attività controverse ai flirt più focosi. Il pubblico non sembra aver apprezzato questa esca offerta in pasto ai compagni e agli spettatori del programma: l’ambiguità dei suoi toni suggerisce tutto e niente.

Ma questo che messaggio vuole far passare scusate ?

Che ti costava dire ho conosciuto Soleil a casa sua perché facemmo un video io lei e Iconize BOH deve per forza fare Hype. Fuori Fila #gfvip #Solearmy pic.twitter.com/yVmxcYgZ71 — ItsSoleilBitch (@ItsByeBitch) September 30, 2022

Chissà se emergeranno ulteriori retroscena tra i due gieffini: di sicuro Alfonso Signorini potrebbe indagare con perizia in merito.

