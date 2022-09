Oroscopo Branko di sabato 1 ottobre: fortuna, amore e lavoro di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – È un giorno in cui il tuo grande dinamismo ti aiuterà a creare e mostrare il tuo entusiasmo. La tua fiducia nei progetti sarà dimostrata con grande effusione. Il tuo ottimismo ti aiuterà a esprimere il tuo amore per le persone che hanno bisogno di te. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui il tuo ottimismo ti aiuterà a mostrare ciò che provi per gli altri e di più per le persone che la pensano allo stesso modo.AZIONE: è una giornata in cui ti concentrerai sui tuoi impegni e interessi sentimentali o con i bambini. FORTUNE: è un giorno per avere fiducia, nei limiti dei propri progetti. Ed evita l’eccessiva testardaggine.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi sarà un giorno in cui potrai esprimere amorevolmente e naturalmente l’amore che provi. Gli assi di qualsiasi accordo dipenderanno dalla verità con te e dai tuoi impegni. SENTIMENTI: È un giorno ideale per le tue relazioni personali e sociali e per dire quello che pensi. AZIONE: è un momento in cui sarai in grado di mantenere la capacità di goderti la famiglia e l’onestà reciproca. FORTUNE: è un giorno in cui la tua vita sociale sarà molto visibile e dovrai usare la tua simpatia e le “capacità delle persone”.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui la tua passione e il tuo affetto ti mostreranno con grande effusione. Le basi dei tuoi progetti devono partire con il piede giusto. Il tuo idealismo a volte ti sembrerà troppo testardo. SENTIMENTI: è una giornata per curare con maggiore effusione l’affetto che distribuisci alla tua famiglia. AZIONE: è una giornata in cui potrai ricreare te stesso nella tua arte e nella tua forma espressiva. Il tempo ti costerà il doppio. FORTUNE: È un giorno per avere la fortuna in mano, se sei idealista e aiuti gli altri.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi è importante che tu senta con affetto e simpatia le fondamenta dei tuoi impegni sentimentali. Il tuo miglior potenziale oggi sarà la tua grande creatività e anche la fortuna inaspettata verrà dal tuo profondo. SENTIMENTI: oggi sentirai di dover esprimere ciò che provi per le persone che ami ea cui sei vicino.AZIONE: è una giornata in cui la priorità saranno le questioni economiche e ordinarle con metodo. FORTUNE: Sarà un giorno in cui la tua grande percezione ti aiuterà nei tuoi affari finanziari e in cui dovresti risolverti rapidamente. 8 toro ostinata fiducia.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi la cosa più importante sarà ragionare ed esprimere ciò che sentite ai vostri cari. La precisione e l’organizzazione delle risorse devono essere ordinate e caute. I tuoi progetti con altre persone dovrebbero essere realizzati con misura e fiducia.SENTIMENTI: E’ il momento di evitare malintesi con la famiglia per problemi economici.AZIONE: È tempo che la tua vitalità e la tua abilità artistica emergano in un modo incredibile. FORTUNA: è il momento di esprimere il tuo sostegno ai gruppi di amici con cui normalmente organizzi eventi insieme.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È il momento di occuparsi delle questioni delle persone che hanno bisogno di te. La tua grande vitalità ti aiuterà a mostrare la tua arte e creatività. Per questo è importante che la vostra gentilezza e generosità siano la chiave delle vostre manifestazioni di affetto. SENTIMENTI: oggi è un giorno per offrire il tuo amore e la tua generosità agli altri, a mani piene.AZIONE: noterai che devi chiudere una fase e risolvere problemi di vecchia data. FORTUNA: è necessario mantenere la capacità di sentire il benessere interiore per poterlo espandere agli altri.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno in cui prevarranno la luminosità e l’affetto verso gli altri. Il tuo modo di esprimere il tuo affetto e l’espressione affettuosa saranno molto importanti nelle tue attività. Sbarazzati delle emozioni fuori luogo e sii una persona sincera. SENTIMENTI: È il momento di sbarazzarsi di vecchi malintesi che devono essere risolti. AZIONE: oggi è un giorno per velocizzare le procedure dei tuoi progetti con l’aiuto di amici fedeli. FORTUNE: è un giorno per goderti i tuoi incontri sentimentali e la gioia del momento.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sarà un giorno per mantenere la fiducia nelle vostre basi e nei piani che dovrete realizzare. La tua arte creativa ti aiuterà. Ed è anche importante che ti lasci alle spalle questioni obsolete, che non hanno significato nella tua vita. SENTIMENTI: È un momento per dare il tuo amore in un modo speciale agli altri e dire ciò che senti. AZIONE: È un giorno in cui dovrai mantenere i tuoi obiettivi con le persone che la pensano allo stesso modo di cui ti fidi. FORTUNA: è un giorno per organizzare un soggiorno in casa per essere più a proprio agio.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Se vuoi interagire socialmente e divertirti ogni giorno, oggi avrai l’opportunità di farlo, Sagittario. Potrebbe essere una cena o un incontro con i tuoi colleghi, o forse sei invitato a partecipare a un evento a sorpresa. In entrambi i casi la vita giocherà a tuo favore. Se cenerai con i tuoi colleghi sarà il momento di conoscerti meglio e di appianare le cose, e se lo farai con altre persone avrai l’opportunità di scoprire alcune cose che possono essere molto utili per voi. Una riunione di famiglia può anche fornirti informazioni preziose. In altre parole, oggi niente per stare a casa, uscire, divertirsi e aggiornarsi su quello che succede nel mondo ogni giorno,Sagittario. Nel campo dell’amore, non stare male se oggi il tuo ragazzo non può accompagnarti nella tua uscita, domani vorrai vederti ancora di più.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Raccogli energia e pensa di avere già un piede nel fine settimana, ha sottolineato Capricorno. Anche se oggi devi lavorare sodo e forse un po’ oltre il tuo programma, ti ricompenseranno. Tra pochi giorni sarai felice di non aver messo ma in quello che devi fare oggi. Ed è che le cose belle, se arrivano anche di sorpresa, sono ancora meglio. È comodo per te rinfrescarti un po’ ogni giorno, se non hai potuto farlo e hai la possibilità di uscire fuori città questo fine settimana, dì di sì, perché ti divertirai e avrai l’opportunità di contattare qualcuno che ringrazierai ogni giorno di aver incontrato. Inoltre, Ariete, è ora che esci dalla routine con il tuo partner.Questa uscita ti farà molto piacere incontrarti di nuovo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Dovresti dedicare la giornata, anche questo weekend che inizia oggi, Acquario, per riprenderti dallo sforzo che hai fatto ogni giorno sul lavoro. Ti senti sotto pressione e sei stufo di tanti sforzi. Calmati che è solo una fase e che anche tutto ciò che fai è molto apprezzato, forse stanno pensando a un progetto per te che ti entusiasmerà. Se sei all’inizio di una relazione, non essere molto intenso, appassionato dell’Acquario, non essere consapevole quotidianamente se ti incontri, se ti chiama o se ti manda messaggi. Distanzia un po’ gli appuntamenti e non infastidirlo cercando di parlargli a tutte le ore, susciterai di più il suo interesse. Oggi condividi il tuo tempo con i tuoi amici e la tua famiglia. Ti aiuteranno a far passare il tempo più velocemente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ora è un buon momento per mettere in pratica questa idea che ti passa per la testa ogni giorno, Pesci, non aspettare oltre. Preparati oggi e questo fine settimana. Indaga sul mercato in cui ti sposteresti perché è molto importante che tu sia molto concentrato su tutto ciò che viene cucinato, le notizie e il modo per pubblicizzarle. Tuttavia, questo non è il momento di lasciare il lavoro che hai. Anche se ti costa un po’ di fatica, devi continuare lì per un po’, finché non sei chiaro che il tuo progetto darà i suoi frutti. Oggi, quando non sei dell’umore migliore, potrebbe sorgere una discussione con il tuo partner, Pesci, ma finirà in modo molto appassionato.Non avere il piacere di litigare quotidianamente, non sempre finisce così ed è meglio non tentare la sorte.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Branko e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Branko di sabato 1 ottobre: fortuna, amore e lavoro di domani scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.