“mi-fa-ca*are!”:-crisi-di-nervi-per-cristina-quaranta,-li-attacca-tutti-[video]

La showgirl Cristina Quaranta prende una posizione netta e si ribella nella casa del GF Vip: le telecamere l’hanno beccata.

L’ex volto di “Non è la RAI” Cristina Quaranta si è da subito qualificata come una delle personalità più esplosive del format di Canale 5. Prima Vippona a varcare l’ingresso della casa di Cinecittà, la showgirl ha dato immediatamente sfoggio di un temperamento roccioso e di un’attitudine conciliante ma volitiva.

Nelle ultime ore Cristina Quaranta ha sfogato la sua insofferenza sui compagni di gioco: le loro abitudini alimentari non si conciliano bene con le preferenze della soubrette…

Cristina Quaranta sbrocca dopo l’ultima spesa: “Mangiano troppo sano per me!”

Il cast della settima edizione del “GF Vip”, a differenza dei precedenti, ha subito manifestato l’esigenza di effettuare regolarmente esercizio fisico, e di esercitare la moderazione anche a tavola. Via libera dunque al nuoto mattutino, al tapis roulant e ad interminabili addominali e flessioni; il momento della spesa, poi, ha incendiato gli animi tra gli inquilini della Casa.

Pasta integrale, senza glutine, yogurt greco, dolcificante, frutta esotica: la maggioranza dei Vipponi propone di includere nella lista alimenti salutari e dietetici. Cristina Quaranta non è dello stesso avviso e, dopo l’ultimo elenco di vettovaglie per la dispensa, è esplosa con i compagni di avventura. La showgirl, infatti, reclama il diritto di poter consumare pasta normale, fritti e latticini: alla salute e alla perfetta forma fisica preferisce di gran lunga i piaceri della tavola.

“La pasta è tutta integrale, mi fa ca*are!“, è sbottata Cristina esasperata. E ancora: “Per me mangiare, è mangiare! Loro mangiano troppo sano per me, capito? Io non mangio sano. A me piacciono i fritti, mi piace la mozzarella con il lattosio, mi piace la pasta normale, non mi piace senza glutine!“.

Chiaramente infastidita dalle tendenze salutistiche de coinquilini, Cristina Quaranta è infine sbottata all’indirizzo di Sara Manfuso e Charlie Gnocchi: “Allora quei 2 chili di pasta io adesso me li prendo e me li porto in camera, va bene? Perché tanto voi mangiate tutto integrale io no. Io non mangio sano, io mangio di me**a! Mi piace mangiare di me**a!“. Charlie ha quindi interloquito: “Ma la pasta ce la da lo sponsor, quindi noi la pasta la possiamo tenere quando vogliamo!“. Cristina Quaranta, imperturbabile, ha affondato: “Il sale no, però“.

Cristina: “Allora quei 2kg di pasta io adesso me li prendo e me li porto in camera, perchè tanto voi mangiate tutto integrale io no. Io non mangio sano, mi piace mangiare di merda” Charlie: “Ma la pasta ce l’ha da lo sponsor” Cristina: “Ma il sale non è lo sponsor”

Insomma, la presa di posizione della showgirl appare chiarissima: chissà se da oggi in avanti comincerà a consumare i suoi pasti in solitaria…

