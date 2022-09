“ma-cosa-sto-vedendo?”:-elenoire-ferruzzi-senza-fiato,-flirt-notturno-vietato-ai-minori-[video]

L’iconica Elenoire Ferruzzi volta pagina, scatta la passione a notte fonda in camera da letto: Luca Salatino è solo un ricordo?

La bombastica Elenoire Ferruzzi ha immediatamente catalizzato l’attenzione del pubblico sin dai primi istanti di permanenza nella casa del “GF Vip”. Lunghi artigli laccati, abiti sgargianti e ciglia panoramiche, l’icona LGBTQ+ si offre in pasto al pubblico in tutto il suo temperamento volitivo e teatrale.

Dopo l’iniziale infatuazione per l’ex tronista romano Luca Salatino, Elenoire sembra nelle ultime ore aver accettato di buon grado il flirt a tinte forti con un altro concorrente nel cast: di chi si tratta?

Elenoire Ferruzzi ed Edoardo Donnamaria, scatta l’ormone selvaggio dopo la puntata

La nota transgender sembra aver accantonato, almeno per il momento, le sue mire romantiche su Luca Salatino. Dopo una puntata per lei tiepida e priva di colpi di scena, Elenoire si è concessa una doverosa pausa di relax in camera da letto con i compagni.

Occupati nello scambio di commenti post-puntata, solo pochi Vipponi hanno notato le vibes infuocate tra Edoardo Donnamaria e l’esplosiva Elenoire a tarda notte. Sdraiata mollemente su un fianco accanto ad Antonella Fiordelisi, l’icona trans ha seguito con lo sguardo l’assistente di Forum che, dopo un’avanzata felina, le si è piazzato alle spalle. Gli spettatori non hanno dubbi: Edoardo sembrava decisamente su di giri, e ha sfruttato la posizione invitante di Elenoire per appoggiarsi a lei in modo totalmente equivoco. Del resto, giudicate voi dal seguente filmato:

Edoardo eccitato che lo appoggia a Elenoire, ma cosa sto vedendo 💀💀#gfvip pic.twitter.com/xsoGuxhY5U — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) September 29, 2022

Il repentino avvicinamento tra i due ha stuzzicato la curiosità dei social: in precedenza Edoardo aveva riservato solo a Sofia Giaele De Donà le sue attenzioni, arrivando persino a leccarle la pianta del piede durante un massaggio. Dal canto suo, invece, Elenoire sembra lusingata dalle attenzioni ambigue del compagno di avventura, archiviando momentaneamente l’attrazione per Luca Salatino.

Le precedenti edizioni del format insegnano: i colpi di scena fioccano in continuazione al “GF Vip”, e il programma è solamente alle sue battute iniziali. Nel frattempo, però, l’attentissimo pubblico del reality, connesso h24, ha già espresso il suo giudizio in merito al flirt improvvisato:

Edoardo che osa parlare di Marco quando il massimo che ha fatto è leccare piedi alla gente e strusciare su Elenoire come un cane in calore perché gli era venuto il durello. Fuori fila subito via. #GFVIP — Regina George (@GlamourTrash1) September 29, 2022

Le scommesse sono aperte: la potenziale coppia troverà un seguito?

