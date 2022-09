I Segreti per NON stirare | Anche senza asciugatrice avrai panni perfetti

Quello di stirare è spesso e volentieri uno dei doveri meno apprezzati. Ci sono però dei segreti che, se messi in pratica, vi sollevano dal compito: ecco cosa dovete fare

Se lavare i panni e stenderli è non solo veloce ma anche quasi piacevole, poiché dà un senso di ordine e di pulito, stirarli è assolutamente una delle routine più noiose che ci siano. Se si vive in una famiglia numerosa, poi, il numero di vestiti si moltiplica e magliette, pantaloni e camicie si accumulano senza pietà: quando si accende il ferro ci si trova davanti a una montagna e non si sa da che parte iniziare.

Ci sono però alcuni gesti e segreti che possono permettervi di buttare via per sempre il ferro da stiro. Se seguiti con attenzione e ad ogni lavaggio, vi consentiranno di avere vestiti perfetti anche senza asse: ecco cosa dovete fare.

Vestiti perfetti senza stirare: attenzione al lavaggio

Innanzitutto, la prima buona abitudine da prendere quando si vuole dire definitivamente addio al ferro da stiro è quella di tirare subito fuori i panni dalla lavatrice a fine lavaggio. Se rimangono nel cestello, infatti, si stropicceranno in modo irreparabile e non ci sarà stendibiancheria che tenga: dovrete accedere il ferro. Step fondamentale è poi quello della centrifuga: è meglio scegliere una velocità intermedia, in modo che i vestiti restino un po’ bagnati: in questo modo, sullo stendibiancheria peseranno di più e si “stireranno” da soli.

Una volta estratti, sbatteteli con energia e con cura anche per più di una volta. Ovviamente, fate attenzione ai tessuti particolarmente delicati: se si riesce a dare qualche colpo al tessuto, sicuramente la fase di asciugatura lascerà i panni più lisci. Scegliete poi un posto non troppo esposto per posizionare lo stendibiancheria: il sole ingiallisce i panni bianchi e, in generale, un caldo torrido può renderli secchi. Lasciarli all’ombra, invece, li farà asciugare con più dolcezza.

Per stendere le camicie potete poi procedere posizionandole su delle grucce: in questo modo, i panni prenderanno subito la giusta piegatura. Per le t-shirt in particolare, però, stendetele con il collo rivolto verso il basso e fermatele con delle mollette all’estremità della maglietta: in questo modo, tenendo il tessuto ben steso, avrete capi asciutti e morbidi, pronti da essere riposti nell’armadio. Per pantaloni, pantaloncini e gonne procedete allo stesso modo, stendendoli dalla parte inferiore e con la vita rivolta verso il basso: tirate bene gli orli e non lesinate sulle mollette.

The post I Segreti per NON stirare | Anche senza asciugatrice avrai panni perfetti appeared first on Ck12 Giornale.