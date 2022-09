GF Vip | Post puntata vergognoso, il suo destino è segnato: “Ora possiamo eliminarlo!”

Il siparietto in diretta al GF Vip non ha premiato: eliminazione annunciata per il prossimo prime time del reality.

L’ultima puntata del “GF Vip” si è rivelata un vero e proprio ginepraio per il conduttore Alfonso Signorini e per gli inconsapevoli concorrenti. Rinchiuso in una bolla protettiva, infatti, il cast del programma non può sondare il sentiment dei social, né prevedere l’esito delle prossime eliminazioni.

Quanto accaduto durante la diretta rischia di minare pesantemente il percorso di uno dei Vipponi, già osteggiato dal pubblico ben prima del collegamento con lo studio. Il suo comportamento dopo il prime time ha segnato il suo destino: ecco chi sarà con ogni probabilità il primo eliminato del “GF Vip”.

GF Vip: Giovanni Ciacci si sotterra da solo, social in rivolta

L’eclettico costumista delle star Giovanni Ciacci è entrato in corsa durante i primi giorni del format di Canale 5, investendo la Casa con la sua incontenibile energia. Roboante e divisivo, l’esperto di stile ha dato prova di un temperamento fumantino e lapidario, come dimostrato nei confronti di Antonella Fiordelisi, rea di aver preparato in modo errato la tavola per il pranzo.

Giovanni Ciacci ha replicato il suo comportamento tranchant anche nei confronti di Marco Bellavia, escluso dal gruppo ma protetto dal pubblico. Dopo il siparietto in sede di nominations, il costumista rischia grosso, e sembra essersi scavato la fossa con le proprie mani. Mentre la quasi totalità del gruppo ha orientato i voti verso l’ex volto di “Bim bum bam”, Marco Bellavia ha votato per Giovanni Ciacci, con cui è finito in nominations, dicendosi sicuro che il pubblico l’avrebbe salvato, data la natura straordinaria della sua storia personale. Il costumista si è dunque schermito, argomentando che la storia di ciascun concorrente merita attenzione e rispetto.

Alfonso Signorini aveva creato grande hype dietro all’ingresso del primo protagonista sieropositivo di un reality, riservando a Giovanni Ciacci un intero blocco del programma. La reazione piccata dello stylist ha indispettito il pubblico, e il suo indice di gradimento è colato a picco. Al termine della puntata, Ciacci ha apostrofato brutalmente Marco Bellavia: “Ti devi vergognare!“, gli ha ripetuto 4 volte. “Perché è grazie a gente come te, che c’è ancora discriminazione!“.

Marco ha semplicemente detto “Ti nomino ma tanto non uscirai perché hai una bella storia da raccontare”, era un modo gentile per dire che non lo stava nominando con la speranza che uscisse e che fosse solidale alla sua storia, invece Ciacci:#GFvippic.twitter.com/0l5OK8GfOI — Paola. (@Iperborea_) September 29, 2022

La reazione del pubblico è compatta: nonostante i trascorsi complicati, Giovanni Ciacci è una delle figure più ostiche agli occhi degli spettatori. Un utente commenta su Twitter: “Barbablu ha avuto il suo momento, stasera, quindi possiamo tranquillamente eliminarlo!“.

Barba blu ha anche avuto il suo momento stasera quindi possiamo eliminarlo tranquillamente #gfvip pic.twitter.com/5Z1OUi1BCQ — 𝔪𝔦𝔯𝔦 (@notinlove__) September 29, 2022

Altri condannano apertamente anche Alfonso Signorini, colpevole di aver ignorato il bullismo perpetrato nei confronti di Marco Bellavia, per privilegiare invece lo strombazzato racconto di Giovanni Ciacci.

Il pelato in puntata “GIOVANNI LA TUA STORIA E’ IMPORTATE, DOBBIAMO CONDIVIDERLA, VA RACCONTATA” Marco: Giovanni mi dispiace per la nomination, ma non preoccuparti perchè hai una bella storia e quindi non uscirai CIACCI: PRONTO POLIZIA DEL GF MARCO BOIA DISCRIMINATORE #gfvip — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) September 30, 2022

Non resta che attendere lunedì, e scoprire se le previsioni per la prima eliminazione si riveleranno fondate!

