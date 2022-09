Test visivo difficoltà estrema | Teneri cuoricini, eccetto uno che sta soffrendo: trovalo in meno di 3 secondi

Hai solo 3 secondi per trovare quale sia il cuore che sta soffrendo. Questo test mette alla prova i tuoi occhi: provaci!

I test rompicapo sono dei giochi interessanti, per mettere alla prova il proprio cervello e la propria vista. Veri e propri inganni della mente e degli occhi, appassionano moltissime persone nel mondo, che sfidano i propri amici e sé stessi a trovare la soluzione in sempre meno tempo.

Una volta che se ne fa uno non si riesce più a smettere: risolvere questi enigmi dà una scarica di adrenalina incredibile, nonché un senso di potenza e di soddisfazione. Questo test dei cuoricini va risolto in pochissimi secondi e solo i veri esperti possono riuscirci nel tempo indicato: chi ci riuscirà?

Ecco quale è il cuoricino rotto

Tre secondi sono sicuramente passati e i tuoi occhi hanno già avuto troppo tempo per provare a trovare la soluzione. In questa immagine variegata e che sembra muoversi, per un effetto ottico vecchio ma sempre affascinante, c’è una distesa di cuoricini che fa invidia a qualsiasi regalo di San Valentino.

Eppure, nonostante la moltitudine di cuori interi e pulsanti, uno è rotto in due pezzi, come dopo la fine di un grande amore. Eccolo lì, nella parte alta della figura! Se sei riuscito a individuarlo da solo saprai già dove si trova ma, per chi non è riuscito, ci sono le parentesi quadre ad indicarlo: è nella metà superiore dell’immagine. Il cuore si presenta rotto in due pezzi e le sue dimensioni sono molto simili a quelle degli altri cuori interi: la difficoltà stava proprio nel riuscire a mettere a fuoco ogni zona dell’immagine nonostante l’effetto ottico.

I test sono dei giochi molto interessanti per tenere allenato il cervello. Sebbene si pensi che “andare in palestra” serva solo al fisico, questi giochini sono dei veri e propri allenamenti per gli occhi e per le sinapsi, che in questo modo restano sempre giovani e scattanti. Se non sei riuscito a trovare il cuore spezzato non preoccuparti, è anche questione di allenamento: continua a fare questi test, diventerai un campione!

