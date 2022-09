Telefonata urgente di Alfonso Signorini | Convocata in studio: rissa in diretta

Il conduttore Alfonso Signorini ha in mente un piano diabolico: pronto il faccia a faccia dopo la bruciante bocciatura.

Rodato professionista del mezzo televisivo, Alfonso Signorini è da anni il volto del reality per antonomasia. Il conduttore Mediaset ha apportato significative migliorie al programma, introducendo lo spin-off “GF Vip Party“, ora in mano a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, e rendendo il format più interattivo.

La novità dell’ultima edizione, infatti, prevede costanti interazioni con il social Twitter; l’influencer Giulia Salemi occupa un nuovo spazio inedito nel parterre, e analizza con perizia i post e i meme più spassosi e significativi. Abile nel fiutare le tendenze e i trend del momento, Alfonso Signorini ha compiuto un’ulteriore scelta strategica: la rimpianta Adriana Volpe sta per tornare!

Alfonso Signorini pregusta la rissa: Adriana e Sonia nuovamente a confronto

Mentre la volitiva Sonia Bruganelli è tornata in auge nel salottino del “GF Vip” assieme alla new-entry Orietta Berti, l’ex collega Adriana Volpe non ha goduto del medesimo privilegio. La co-conduttrice de “I fatti vostri” ha dichiarato il suo rammarico e la sua delusione per l’esclusione dal format, spiegando in seguito che Alfonso Signorini le aveva proposto il ruolo di concorrente al “GF Vip 7”.

La showgirl non può e non vuole presenziare in tale veste al reality, in quanto il rapporto con la figlia rischierebbe di uscirne compromesso. Nei confronti di Sonia Bruganelli, in ogni caso, non ha lesinato frecciatine al vetriolo. Le due opinioniste durante la scorsa edizione hanno svolto un ruolo attivo nel format, inscenando diversi battibecchi televisivi ad uso e consumo degli spettatori. La preferenza del conduttore, in ogni caso, è caduta sulla discussa moglie di Paolo Bonolis, provocando la replica amara di Adriana Volpe.

La showgirl ha dichiarato: “È una proposta che non avrei mai potuto accettare, la mia situazione familiare è cambiata rispetto al 2020, quando entrai nella Casa. Oggi mia figlia può contare solo su di me, è tutto sulle mie spalle, non posso allontanarmi così a lungo. Capisco che, per le dinamiche del programma, avere me nella Casa e Sonia come opinionista sarebbe stata una bomba, immaginatevi che interazione avremmo avuto! “.

Non solo possiamo immaginarlo, ma tale eventualità si fa di ora in ora più concreta: Adriana Volpe calcherà di nuovo il parterre del “GF Vip 7”, e avrà modo di confrontarsi con l’eterna rivale e collega!

Domani ritorna Adriana Volpe al #GFvip, per una sorpresa a Ciacci e per un incontro in studio con Sonia — Paola. (@Iperborea_) September 28, 2022

Non vediamo l’ora di rivedere le due primedonne a confronto!

