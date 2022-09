Oroscopo Paolo Fox del weekend 1 e 2 ottobre: le previsioni di tutti i segni. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – La dissonanza di Venere oggi potrebbe interferire con il tuo buonumore e con il tuo spirito creativo. Ma in generale questo per i nati sotto il segno dell”Ariete è un buon periodo per partire alla conquista del partner più interessante che ci sia in circolazione. Che sia nella tua città o all”estero, la tua intraprendenza non incontra ostacoli.

Una certa instabilità emotiva rischia di renderti di cattivo umore per delle sciocchezze. Scaccia quel maledetto pessimismo e rilassati. Non sostituire la dolcezza con modi risoluti e aspri: non piace a nessuno quando fai così, nemmeno a te. Non tentare la fortuna al gioco.

Toro – Il primo giorno di ottobre è perfetto per rinnovarsi nel profondo. Avverti sempre più spesso il desiderio di esplorare, di liberare l”aspirazione, di vivere con più intensità la tua vita quotidiana. E con le stelle di questo periodo potrai realizzare queste tue aspirazioni, partendo proprio da oggi.

Espanditi verso nuovi orizzonti. Estendendo la cerchia delle conoscenze possono nascere delle vantaggiose collaborazioni. Lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d”equipe. Buoni riscontri in campo pratico. Nella sfera privata circondati di amici propositivi e insegui gli slanci dei sensi, sempre fantasiosi.

Gemelli – Il contrasto tra Luna, Mercurio e Marte segna momenti faticosi dal punto di vista dell”intelletto e del fisico. Queste stelle vogliono mettere alla prova la tua discrezione. Niente pettegolezzi e, men che meno, scelte avventate: è di certo saggio ascoltare il consiglio degli amici. Chiedere un parere può evitare di commettere errori. Attenzione a non mandare messaggi all”indirizzo sbagliato. Massima concentrazione nello studio e prudenza nello sport.

Oggi e domani sono giorni ideali per rigenerarti. E” facile che ti si presentino occasioni interessanti per metterti in luce, dimostrando di essere altruista, di avere dei principi ben precisi. Investi il denaro per cose che ti possono dare la possibilità di aprire orizzonti da esplorare, come un corso di lingue straniere o un master di specializzazione oppure per migliorare il benessere fisico.

Cancro – Ecco una giornata molto attiva dal punto di vista delle stelle. Hai la risposta pronta a tutto. Ogni azione, mossa e atteggiamento sono dettati dal fiuto psicologico e dalla capacità di mediazione. E” anche una giornata adatta a prendere le distanze da tutto ciò che ti stressa.

Se tieni alla buona armonia nell”ambiente di lavoro e in famiglia, non ostinarti su vecchi problemi, anche se pensi di aver ragione. Lascia perdere sospetti e dubbi sulla fedeltà di partner e parenti e/ collaboratori. Invece di assumerti impegni, spinto magari dalla vanità o dal desiderio di compiacere gli altri, cerca di assumerti solo responsabilità che ti competono e che sai portare avanti.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – La giornata odierna ripercorre le orme di quella appena trascorsa. L”influsso delle stelle può aiutarti a portare a termine un progetto di espansione. Non tirarti indietro se ti offrono di collaborare alla realizzazione di un progetto. Sai portare avanti le iniziative con criterio e consapevolezza nelle tue reali capacità .Sotto i riflettori lunari del weekend i settori salute, tempo libero, animali domestici e lavoro svolto alle dipendenze di altri.

Se hai preso qualche chilo o ti stai alimentando in modo disordinato, le stelle consigliano di adottare un regime alimentare disintossicante. Lasciati alle spalle le cattive abitudini. Sì ai trattamenti estetici. Queste sono giornate adatte per rivedere il programma di fitness con l”aiuto di un personal trainer.

Vergine – I disegni astrali del primo giorno di ottobre non sono certo forieri di lucidità mentale, prontezza di riflessi e stabilità . Interiormente è un susseguirsi di impulsi e sentimenti contrastanti che impediscono il pieno godimento dei piccoli piaceri della vita. Sii superiore a un collega che cerca di confonderti. Meglio non fare la persona orgogliosa e permalosa, piuttosto prendi le distanze da lui/lei, con sottigliezza. In amore attenzione a non ferire il partner con parole offensive.

Giornata speciale per la sfera sentimentale. Un evento particolare ti attende e procura nuovo entusiasmo. Lanciati a capofitto in ambiziose conquiste. Goditi i tuoi momenti d”amore, libera il tuo estro, rifugiati in qualche bel sogno da realizzare a breve. Anche se rimarrà tale, ti aiuterà a sopravvivere alle solite incombenze quotidiane.

Bilancia – Non è una giornata all”insegna della fortuna ma è da considerarsi molto buona. Perchà© hai tante buone energie che ti sostengono e fanno in modo che il contrasto tra Venere e Giove non ti causi problemi. La saggezza e la loquacità aprono nuove porte, sia in amore che nel lavoro. Questo sabato ha gli influssi ideali anche per impostare al meglio la vita di società.

Gli influssi della prima domenica di ottobre mettono in evidenza i rapporti con la casa e la famiglia d”origine e le relazioni suggellate da promesse d”amore. Avverti il desiderio di qualcosa di nuovo, di alternativo rispetto alla tua situazione affettiva attuale. Anche se oggi e domani la Luna non va d”accordo con i pianeti nel tuo segno altre stelle ti aiuteranno a capire cosa vuoi veramente e, di conseguenza, come agire.

Scorpione – Un atteggiamento brillante, aperto a nuovi contatti consente di raggiungere gli obiettivi in ogni settore. Un incontro interessante è previsto in questi giorni. Fatti trovare pronto a svolte consistenti sia per quanto riguarda i movimenti finanziari che nell”escogitare una strategia professionale.

Le amicizie hanno un ruolo primario in questa prima domenica di ottobre. Tutto ti riesce bene, in ogni contesto. Gli orizzonti esistenziali afferrano diverse rotte, dinamiche e soddisfacenti. Sei sulla carteggiata giusta per far emergere il meglio di te. Per ora non cambiare direzione e vedi di potenziare il benessere materiale e spirituale con iniziative mirate a incrementare il tuo equilibrio e realizzare progetti di valore.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Il primo giorno di ottobre si preannuncia piuttosto confuso e stressante. La chiusura in te stesso non aiuta certo a vivere le relazioni con entusiasmo. Oggi fai fatica a trovare dentro di te quella risonanza emotiva che rende speciale l”incontro con la persona che ami. Se ben analizzi la tua situazione puoi scoprire che alla fine basta lasciarsi andare e la magia ritornerà a intensificare la tua storia d”amore.

Il denaro, l”impiego del tuo tempo e il settore professionale sono sotto i riflettori delle stelle. Il bilancio va riesaminato con senso pratico. Alcuni Sagittario potrebbero essere alle prese con una revisione dei conti e con quanto prodotto in passato. Così facendo si possono correggere errori e rivedere contesti considerati conclusi, specie se si tratta di antiche questioni.

Capricorno – Anche se nel primo giorno di ottobre non puoi contare sull”apporto della buona sorte, te la cavi piuttosto bene. Sei dotato di un”intelligenza analitica e di un grande senso di responsabilità che consentono di realizzare grandi opere. Meno sogni e maggiori progetti concreti è il tuo motto di terzo segno di Terra. Nella vita di relazione sii te stesso e otterrai le attenzioni che vuoi.

Per mantenere la bella atmosfera che hai saputo creare nel recente passato ti basta davvero poco. Evita ogni enigmaticità nel rapporto di coppia, con i soci in affari, sii meno esigente con le persone che ami e prova a metterti nei loro panni per una volta. Non sempre è possibile per loro stare al passo con il tuo temperamento brusco e intransigente.

Acquario – Oggi e domani ci sono influssi che incitano ad ampliare gli orizzonti, ad andare oltre il lavoro e la vita pratica. Nei momenti d”indecisione non esitare a contattare un amico per chiedere un parere, un consiglio o un intervento concreto. Non rinunciare a una nuova esperienza lavorativa: ogni sperimentazione è una ricchezza.

Le influenze lunari danno l”input necessario per scattare sui blocchi che avevano caratterizzato alcune circostanze passate, sospinto da capacità di adattamento utile nell”inserirti in alcuni gruppi innovativi. Buone configurazioni anche per dire addio al passato, a un ex, a falsi amici.

Pesci – I forti contrasti planetari di oggi ti destabilizzano e ti rendono stanco e nervoso. Per non creare disguidi tieni a freno l”impulsività , soprattutto in ambito familiare e nell”ambiente di lavoro. Soffoca quel desiderio di sbraitare con chiunque ti sta vicino.

Molto meglio vanno le previsioni per oggi. buoni rapporti con gli amici di sempre: goditi la loro compagnia in questa prima domenica di ottobre. In amore dà maggiore spazio alla complicità , meno alle ripicche o alle malinconie. Se sei single ascolta o cerca di percepire i messaggi subliminali che un amico ti sta mandando.

