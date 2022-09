Oroscopo Paolo Fox del 30 settembre: amore, fortuna e lavoro di venerdì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La giornata è più soddisfacente per te, o almeno ti sentirai così. Inoltre, oltre a una disposizione più favorevole nella sfera lavorativa e sociale, hai anche esperienze o eventi gioiosi e felici nella vita intima, dove oggi potresti trovare una sorpresa particolarmente piacevole.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi vi aspetta un giorno molto fortunato o almeno avrete la possibilità di viverlo come tale non appena farete qualcosa da parte vostra. Venere, il pianeta dominante del Toro, sarà collocato in una posizione molto più influente e ti porterà amore e la realizzazione dei tuoi desideri materiali e professionali durante le prossime settimane.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La fortuna, i successi e le conquiste tornano di nuovo nella tua vita, o nel tuo caso, la raccolta di molti frutti che hai seminato nelle settimane o nei mesi precedenti, e sebbene alcuni subdoli nemici o falsi amici ti circondino, alla fine non lo faranno essere in grado di tagliarti fuori. Tutto andrà come desideri.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – I momenti di crisi o di debolezza serviranno solo a farti capire il gran numero di amici e conoscenti che si prendono cura di te e sono disposti ad aiutarti, anche più di quanto immagini. Anche se a volte il tuo mondo interiore ti gioca brutti scherzi, tuttavia, sei più fortunato di quanto pensi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi avrai una giornata di un certo umore basso o semplicemente ti ritroverai molto stanco, ma non ti devi preoccupare perché non lo apparirà agli occhi di fuori e sarebbe anche qualcosa di fugace, che riguarderà solo te per tutta la giornata di oggi o parte di essa, molto presto riacquisterai le forze e il tuo umore ottimista.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Questo potrebbe essere un grande giorno per te perché una grande gioia ti arriverà e qualcosa per cui hai lottato duramente uscirà quasi inaspettatamente. Hai sempre la sensazione che tutto sia contro di te e che i tuoi grandi sacrifici passino quasi inosservati, ma ora finalmente sorgerà il Sole per te e la fortuna verrà da te.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il Sole non è solo l’unica stella favorevole che transita attraverso la Bilancia e viene a portarti fortuna e risultati, poiché d’ora in poi ci sarà anche Venere, il sovrano del tuo segno e ti aiuterà ancora di più affinché arrivino tempi migliori, soprattutto nell’amore, nell’amicizia e nella vita intima in genere. Ideale per iniziare nuove relazioni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Questo sarà per te un giorno di sforzi e lotte nelle tue questioni lavorative, materiali e sociali; una giornata favorevole anche se allo stesso tempo di rimuovere molti sassi lungo la strada. In realtà, il pericolo più grande sarà nel tuo carattere perché oggi potresti lasciarti trasportare dal tuo lato più impulsivo o arrabbiato e crearti nemici inutili.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Anche se ti senti molto felice, non smettere di avere i piedi per terra perché mentre stai celebrando i tuoi successi e pensando alle cose che realizzerai d’ora in poi, tuttavia, altri stanno cospirando contro di te alle tue spalle. È vero che la fortuna è con te e i tuoi nemici sono vanificati, ma non essere troppo fiducioso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi devi stare particolarmente attento a qualche inganno o tradimento sul lavoro, e questo potrebbe provenire da una persona abbastanza vicina a te e di cui ti fidi. Sei in un buon momento astrologico e anche se cercano di farti del male, sarai in grado di andare avanti, ma può essere un’esperienza piuttosto dolorosa dal punto di vista emotivo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – In alcuni momenti, come ti accadrà oggi, non puoi fare le cose come vorresti o come vorresti di più, ma invece sei costretto a sottometterti alla volontà degli altri, anche se ciò non significa necessariamente che sia per il peggio. Libertà e indipendenza sono essenziali per te, ma a volte devi sacrificarle.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Devi stare attento perché oggi ti sentirai particolarmente predisposto a entrare in tutti i tipi di conflitti e talvolta per questioni di poca importanza. Molte volte rinunci alla lotta e porgi l’altra guancia, ma oggi ti succederà il contrario. Faresti meglio a stare attento o forse dopo potresti pentirti.

