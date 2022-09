Oroscopo di venerdì 30 settembre: domani bene amore e lavoro. Scopriamo insieme le previsioni di questa giornata su amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopri come andrà la tua giornata.

Oroscopo di questa giornata per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Aprirai la tua mente in questo venerdì di Santa Rachele per condividere le tue filosofie e idee con gli altri e troverai uno spirito affine. Questo può aprire la strada a una bella amicizia o a una relazione importante. Con poca osservazione sarai in grado di imparare molte cose dagli altri e questa conoscenza può essere molto utile per te. Puoi anche incontrare qualcuno che condividerà la tua opinione e le tue idee. La tua relazione sentimentale sembra essere abbastanza complicata oggi e molti problemi avranno bisogno della tua attenzione. Tuttavia, ti renderai presto conto che occuparsi di questo problema ti ha aiutato a raggiungere un livello più alto di comprensione e ora sono chiare molte cose nascoste. Questo ti darà la forza di costruire una relazione più trasparente.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non tutte le amicizie che avete sui social sono giuste per voi: fate un po di pulizia in questo venerdì di Santa Rachele tra le amicizie e coltivate quelle giuste. Meno tempo al computer e al cellulare non potrà che farvi bene. Possibile che pensiate ancora e sempre alla stessa persona? Cercate di rimuovere in voi ogni segno di questa persona e guardate avanti : la vita corre veloce e non aspetta nessuno. Una volta tanto lasciatevi alle spalle i vostri vecchi problemi, chiudete fuori dalla porta le difficoltà e cercate di rilassarvi. In amore prendete tempo se ne avete. Sono possibili guasti e malfunzionamenti di apparecchi elettronici ed elettrodomestici. Probabili problemi con garanzie e riparazioni. Oggi potrai rischiare più del solito. Agisci sempre con decisione e sicurezza.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Questo venerdì di Santa Rachele, dopo tanto tempo ti sentirai sollevato. Una notizia importante renderà viva la tua giornata. Un caso giudiziario pendente sarà risolto a tuo favore. Un piccolo sforzo nella carriera oggi darà ricchi dividendi domani. Oggi la vita sembra essere di nuovo in pista. Goditi questo periodo con la tua famiglia. È probabile che entri in contatto con alcune persone interessanti e che uno di questi incontri possa portare a una relazione più significativa. Coloro che sono già in una relazione saranno in grado di rinnovare la vecchia storia d’amore con una cena intima o una gita. Il tuo partner potrebbe essere stato distaccato e disinteressato negli ultimi giorni, ma oggi la situazione migliorerà sicuramente. Buone probabilità di vivere emozione forti, in amore.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Troppe intrusioni nel vostro rapporto di coppia. Cercate di essere più riservati in amore in questo venerdì di Santa Rachele. C’è qualcuno che da tempo vi pensa a vostra insaputa: avete due scelte . O lo incentivate oppure lo dissuadete. Fate mente locale e cercate di capire quello che è meglio per voi. Molte cose buone potrebbero capitarvi in amore : siete però legati da laccetti e lacciuoli che vi tengono fermi , troppo fermi. Provate a liberarvi presto da questi lacci che non vi fanno spiccare il volo. Oggi le stelle sembrano favorire nuovi incontri a vari livelli, quindi non soltanto in amore. Anche sul lavoro potrebbero verificarsi incontri nuovi con persone interessanti che potrebbero interessarsi a noi e alla nostra personale situazione. Questo dice per te il tuo oroscopo.

Le stelle di questa giornata per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – In questo venerdì di Santa Rachele ti sentirai creativo e pronto a fare un sacco di cose. Tuttavia, una paura molto reale di ciò che gli altri penseranno e diranno potrebbe trattenerti. Devi capire che l’atteggiamento giusto è in realtà metà della battaglia vinta. Paradossalmente, anche se ti senti creativo ed energico, la tua autostima è in realtà a un livello basso. Malintesi e ostacoli inutili hanno offuscato i tuoi sentimenti l’uno per l’altro nel recente passato. Oggi potresti trovarti di fronte a un evento in cui tutti questi dubbi saranno spazzati via e la natura vera, profonda e duratura del tuo impegno reciproco diventerà chiara. Assicurati di mostrare il tuo apprezzamento. Il tempo è perfetto per fare gesti romantici per esprimere i tuoi sentimenti più intimi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – I nati di lunedì e venerdì dalla 8 alle 10 del mattino devono stare attenti ai tradimenti, sia che li ricevano sia che li facciano. Vivete una relazione clandestina ? In questo venerdì di Santa Rachele è ora di tirare le somme e valutare se vale la pena di continuare e soprattutto se i vostri sentimenti siano uguali a quelli del momento in cui avete iniziato. Abbiate il coraggio di riflettere su un rapporto d’amore: se trovate positività continuate pure, ma se riscontrate negatività o inganni troncate senza esitazione. E’ per il vostro bene. Oggi potreste avere delle ottime occasioni per trovare lavoro o migliorare sensibilmente quello che avete: Giove vi favorirà soprattutto in mattinata. Sappiate sfruttare le occasioni che si presenteranno. Buone occasioni per chiarire con una persona.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Questo venerdì di Santa Rachele le stelle dicono che l’amore sarà nell’aria per te in giornata. Tieni gli occhi aperti, potresti incontrare la persona dei tuoi sogni. Tuttavia, riconoscere la persona giusta sarà complicato poiché arriverà in un pacchetto strano. Oggi sei anche incline a ricevere un regalo da una fonte inaspettata. Tutto sommato la giornata sarà piuttosto movimentata. Sembra che tu abbia incontrato qualcuno che ti affascina e sembra essere molto meglio del tuo attuale partner! Beh, è solo un’illusione, tu hai il meglio e devi averne cura! Un passo sbagliato porterà alla perdita di una cosa importante, quindi meglio fare ogni sforzo per evitare questa tentazione e andare avanti! Questo dice per te oggi il tuo oroscopo., non dimenticarlo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In questo venerdì di Santa Rachele una persona si mostra particolarmente fastidiosa e vi darà del filo da torcere: prendete tutto con filosofia e non agitatevi troppo. Poche soluzioni a disposizione non vi impediranno di trovare quelle giuste adatte alle vostre esigenze. Per il resto aprite il cuore alla speranza. Presto il Sole sarà dalla vostra e potrete contare su un periodo di pace e di fortuna. Attenzione a non svelare i vostri segreti o i vostri piani a nessuno: oggi non siete in condizione di reggere confronti serrati e di giustificarvi per le vostre cose. Non portate rancore per delle offese che ritenete vi siano state fatte da persona conosciute. Mettete in conto anche di cambiare qualcosa nei vostri rapporti per migliorarli. Chiarimenti in arrivo da persone da cui non ve lo aspettate.

Oroscopo di questa giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In questo venerdì di Santa Rachele sarai determinato a giocare al gioco di potere che può includere mezzi più o meno sleali per raggiungere i tuoi obiettivi. Dopo essere stati messi all’angolo per un lungo periodo, uno sprazzo di energia proveniente dai pianeti ora può riempirti di fiducia. Puoi prendere decisioni sulla base del tuo istinto e stai tranquillo, nessuno ti riderà in faccia. Le feste, le riunioni e le occasioni familiari sono destinate a occupare la maggior parte del tuo tempo e ti godrai il piacere della buona compagnia. Attirerai facilmente l’attenzione delle persone mentre brilli in tutti gli incontri. Stai per far risorgere qualche vecchia conoscenza attraverso questi incontri che ti saranno utili. Questo dice per te oggi il tuo oroscopo, cerca di non dimenticarlo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Senza prove in mano non potete muovere accuse verso il partner. Cercate di contare fino a dieci in questo venerdì di Santa Rachele prima di puntare il dito contro la persona che amate e che ricambia il vostro sentimento! Questo deve essere invece un periodo di coccole e dolcezze. Vale la pena lasciarsi andare, con prudenza, ma lasciarsi andare. Ricordate però che per la bella stagione i frutti dell’amore vanno raccolti. Fissare il passato serve a poco se non traete i giusti insegnamenti e se , in conseguenza, non operate delle scelte precise. Iniziate con il fare una discreta pulizia nella vostra vita. Non abbiate fretta oggi : procedete con cautela in tutto e cercate di ottenere il massimo con il minimo sforzo. In auto non correte : eviterete multe e piccoli dispiaceri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Se stai attendendo per l’occasione giusta, questo venerdì di Santa Rachele potrebbe essere il giorno adatto. Aspettatevi una buona notizia oggi che è sicura di portare un sorriso sulle tue labbra. Si prevede che oggi sarai circondato da amici e parenti. Il tempo felice è dietro l’angolo. Tuttavia, non dimenticare di prenderti cura della tua salute. Sarai molto impegnato con i tuoi impegni sociali oggi. Prima di cercare l’amore dagli altri, devi amare te stesso e questo è ciò che capirai chiaramente oggi. È tempo di ascoltare la tua voce interiore e darti l’amore e il rispetto che meriti. Quindi, non dovrai uscire alla ricerca dell’amore. Piuttosto, la tua autostima e il rispetto creeranno opportunità di relazioni significative nella vita. Questo dice per te il tuo oroscopo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ragionate con mente lucida e aperta sul da farsi in amore in questo venerdì di Santa Rachele: state usando male il vostro tempo e le vostre armi. Se il vostro partner sembra approfittarsene di alcune situazioni, cercate di cambiarle al più presto in modo da modificare l’atteggiamento del vostro partner. Sarà più facile cambiare certe situazioni piuttosto che…cambiare il partner. Non fate di tutte le erbe un sol fascio : molte amicizie vanno , è vero, diradate ma non per questo dovete buttare tutto via. Siate più cauti nel giudicare il prossimo. Non siate precipitosi e prendetevi invece tutto il tempo necessario per giudicare le diverse situazioni che si presentano. Prima di valutare una persona verificate se i fatti corrispondono alle parole… Questo dice per te il tuo oroscopo.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo di venerdì 30 settembre: domani bene amore e lavoro scritto su Oroscopo Più da Redazione.